Silkeborg-talent scorer på debut og sender holdet over nedrykningsstregen

19-årige Simon Stüker scorede på sin debut for Silkeborg IF og sikrede dermed en vigtig sejr over Randers FC, der sender holdet over nedrykningsstregen. En særlig dag for både spilleren og hans far, der også er sportschef i klubben.

Det har været en bemærkelsesværdig uge for det unge talent Simon Stüker i Silkeborg IF. Først fejrede han sin 19-års fødselsdag i torsdags, og blot få dage senere, søndag eftermiddag, sikrede han sig en plads i klubbens historie ved at score det afgørende 1-0 mål i Silkeborgs 2-0 sejr over Randers FC på hjemmebane.

Denne sejr var af enorm betydning for Silkeborg IF, da den katapulterede holdet over nedrykningsstregen med kun tre spillerunder tilbage af sæsonen. For Simon Stüker var kampen særlig, da det var hans debut på Jysk Park foran hjemmepublikummet. Han blev kastet ind i kampen under uheldige omstændigheder, da holdkammeraten Andreas Poulsen desværre pådrog sig en skade kort inde i kampen. Men den unge Stüker greb chancen med begge hænder – eller rettere sagt, med sin første boldberøring.

Blot et halvt minut efter at have betrådt banen, sendte han bolden i nettet og sendte Jysk Park i ekstase. - Det var simpelthen en fantastisk søndag, udbrød en smilende Simon Stüker efter kampen. - Det overgik alle mine forventninger. Det er utroligt fedt at kunne bidrage med et mål i en så vigtig kamp, understregede han.

Stemningen på Jysk Park var elektrisk, og blandt de begejstrede tilskuere befandt sig en særlig person – Simons far, Jesper Stüker. Jesper Stüker er ikke blot en stolt far, men også sportschef i Silkeborg IF, hvilket gjorde øjeblikket endnu mere specielt. Han følger hver eneste kamp, hvor Silkeborg spiller, og var naturligvis til stede for at støtte sin søn i hans debut.

- Som sportschef behandler jeg Simon på samme måde som alle andre spillere, men jeg er jo også far, forklarede Jesper Stüker med et smil. - Så ja, det varmede mig helt særligt, da han scorede. Det er en følelse, man ikke kan beskrive. Det er en kombination af professionel stolthed og den dybeste fars kærlighed.

Det er en dag, vi begge vil huske for evigt. Det er en bekræftelse på alt det hårde arbejde, Simon har lagt i sin udvikling som fodboldspiller. Trods den afgørende scoring og den store ros, er der dog ingen umiddelbare planer om en lønforhøjelse til Simon Stüker. - Det er ikke mig, der tager den slags beslutninger direkte for ham.

Vi holder de ting adskilt, grinede sportschefen. - Men måske kan han slippe for at støvsuge og vaske op derhjemme, fortsatte han med et glimt i øjet. Denne melding blev modtaget med både tilfredshed og en smule skepsis hos Simon Stüker. - Ha ha, ja det ville være fantastisk.

Jeg er ikke sikker på, om jeg tror på det, men jeg håber det da, grinede han. - Men det ville virkelig være lækkert, fastslog han. Udover den potentielle fritagelse fra huslige pligter, er Simon Stüker fokuseret på at fortsætte sin udvikling og bidrage til Silkeborg IFs succes. Han er bevidst om, at én god kamp ikke gør ham til en stjerne, og at han stadig har meget at lære.

Han er taknemmelig for chancen, han har fået, og vil gøre alt for at leve op til forventningerne. Silkeborg IF har fundet et nyt talent, og fremtiden ser lys ud for den unge Simon Stüker





