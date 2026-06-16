Silkeborg Kommune reducerer vandforbruget med seks millioner liter

Silkeborg Kommune har reduceret vandforbruget med seks millioner liter på otte måneder, svarende til seks procent af det samlede årlige forbrug. Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Silkeborg Kommune har reduceret vandforbruget med seks millioner liter på otte måneder, svarende til seks procent af det samlede årlige forbrug. Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Ifølge Silkeborg Kommune skyldes besparelsen justering af skyllemængder på toiletter og udskiftning af perlatorer i vandhaner og brusere. I 23 år har Benjamin Skov boet på et bosted i Assens. Han har cerebral parese, sidder i elektrisk kørestol og fungerer ifølge hans bror som en seksårig. Alligevel skal han nu flytte til Skive. 225 kilometer fra hans bror og værge Janus Skov, der bor i Rynkeby.

Hos Dansk Ornitologisk Forening (DOF) håber man, det vil gavne fuglelivet, at den grønne trepartsaftale baner vejen for 250.000 hektar ny skov de kommende år. For at dokumentere den forventede effekt er ornitologerne derfor gået sammen med forskere fra Københavns Universitet om et projekt, der lige nu søger hundredvis af frivillige til at indrapportere observerede fugle. Selv om det står i regeringsgrundlaget, at store bededag genindføres som fridag i 2030, tror flertallet ikke på, at det bliver en realitet.

Seks ud af ti personer svarer direkte nej til spørgsmålet, om de tror, at fridagen kommer tilbage. Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau. Men Firkløverregeringen bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre har slået fast, at fridagen bliver til virkelighed. - Der er nogle ting, der skal på plads først, men store bededag kommer tilbage, sagde statsminister Mette Frederiksen (Socialdemokratiet) 2. juni til TV 2, da regeringsgrundlaget blev præsenteret på Marienborg.

Målingen fra Voxmeter er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 1038 respondenter over 18 år i perioden 11. juni til 15. juni. Tirsdagens vejr i bliver med skyer på himlen de fleste steder i det midt- og vestjyske - særligt i starten af dagen. Vinden kommer fra vest, og ved kysten kan man forvente en frisk vind, mens vinden længere inde i landet bliver let til jævn.

På bare to år er seniorafdelingen i Sjørring Bordtennisklub vokset fra seks-syv medlemmer til flere end 40. Nu bliver klubbens store fremgang bemærket på landsplan. Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at meldingen om branden kom kort før midnat. - Det skulle kun være administrationsdelen af bygningen, der brænder.

Man tror på, at flammerne kan holdes væk fra selve værkstedet, siger vagtchef Lars Even. Indsatsleder Lars Lyngvig fra Brand & Redning Midtvest fortæller, at man har styr på branden. Men arbejdet vil vare i flere timer endnu.

Det er ikke altid, at stemningen mellem de to tidligere regeringspartnere Venstre og Socialdemokratiet er lige god, men under mandagens udgave af debatprogrammet Kampen om bordet på TV MIDTVEST lød der rosende toner i retning af regeringen fra borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen fra Venstre. - I må ikke sige det til nogen, men jeg roser lige regeringsgrundlaget lidt på det her område, lyder det fra borgmesteren under debatten.

Det skete da snakken faldt på, at regeringen vil gøre det nemmere for private at tage deres asbesttag ned, hvis de tager gennemfører et kursus. - Det overrasker mig voldsomt, at det er en del af regeringens forslag. Jeg tror, man må erkende, at hvis det bare skal være nogenlunde smidigt at få håndteret nogle af de mindre tage, så er man nødt til at finde en eller anden model, siger han i debatten.

Lene Nordborg tænkte, at alt var godt, da hun lørdag aften fra sin terrasse kunne høre, at nogle hyggede og morede sig ved en bæk i nærheden. Fordi der er blade på træerne, kunne hun ikke se derned. Men hun overvejede ikke at tjekke til dem, for hun hører jævnligt folk dernede, og før nu har der aldrig været grund til det. En 27-årig mand blev mandag klokken 16.40 røvet på en parkeringsplads ved Estrupsgade 20 i Silkeborg.

- Manden havde parkeret ved en ladestander for at lade sin bil. Da han steg ud af bilen for at hente en taske, blev han mødt af en mand, som truede ham med vold, lyder det fra vagtchefen. Ifølge vagtchefen udleverede den 27-årige mand derfor både taske, solbriller og et armbåndsur til gerningsmanden, som politiet nu efterlyser. Han beskrives som værende en 35-45-årig mand, som er 175 til 180 cm høj.

Han er muskuløs af bygning, brun i huden, taler dansk og har et langt sort og gråt skæg. Manden var iført et lysegråt joggingsæt med bukser og hættetrøje. Hvis man har haft en elbil stående i nærheden, som kan have optaget episoden eller har oplysninger i sagen hører politiet gerne om det på telefon 1-1-4





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Silkeborg Kommune Vandforbruget Miljø Reduktion

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