Silkeborg Kommune overvejer nye parkeringspladser ved Almind Sø

Silkeborg Kommune diskuterer muligheden for at etablere 50-100 nye parkeringspladser ved det populære badested Østre Søbad ved Almind Sø. Mens nogle ser det som en nødvendig løsning på trafiksikkerhedsproblemer, mener andre, at man bør sprede besøgende ud til andre områder for at bevare naturværdierne.

Det populære badested Østre Søbad ved Almind Sø i Silkeborg oplever en stigende efterspørgsel, der har ført til overbelastede parkeringsforhold. Formanden for Plan-, Vej- og Trafikudvalget i Silkeborg Kommune, Kristian Pihl Lorentzen (V), har derfor sat fokus på at undersøge muligheden for at etablere mellem 50-100 nye parkeringspladser i området.

Dette skal imødekomme den store interesse for at nyde søen, enten ved at hoppe en tur i vandet eller slappe af i solen. Men ikke alle er enige i, at flere parkeringspladser er løsningen. Byrådskollega Charlotte Aaby (DF) mener, at man bør tænke mere bredt og bevare områdets naturværdier. Hun bor selv i nærheden af Almind Sø og har set, hvordan populariteten har ført til overfyldte omgivelser.

Jeg har brugt søen hele mit liv, men om sommeren er der så mange mennesker, at det næsten ikke er til at være. Vi har mange andre smukke steder i kommunen, og vi bør sprede folk ud på andre områder, siger hun. Almind Sø tilbyder ikke kun badeglæder, men også aktiviteter som beachvolleyball og mountainbike. Parkeringsproblemet er vokset i takt med områdets popularitet, hvilket betyder, at mange biler i dag må parkere i rabatten langs en trafikeret vej.

Kristian Pihl Lorentzen ser dette som et trafiksikkerhedsproblem. Det er en meget stærkt befærdet vej, så det er langt fra optimalt, at der holder så mange biler i siderne. Det ville være bedre, hvis folk kunne parkere rigtigt, fortæller han. Selvom han anerkender, at et område kan blive for belastet, ønsker han ikke at begrænse antallet af besøgende, men blot sikre mere orden i parkeringen.

Charlotte Aaby er enig i, at trafiksikkerheden er et problem, men hun ser andre løsninger. Hun foreslår at fremme offentlig transport, gå- og cykelmuligheder. Jeg synes ikke, det er svært at sætte bilen et egnet sted og tage busen eller cykle. Det er noget, vi skal gøre mere reklame for, siger hun.

En eventuel udvidelse af parkeringspladserne ville først kunne realiseres næste år og kræver godkendelse fra byrådet





