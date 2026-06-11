Silkeborg IF's New Head Coach Revealed: Morten Dahm Kjærgaard to Take Over from Kent Nielsen

Silkeborg IF has announced that their new head coach will be Morten Dahm Kjærgaard, who will take over from Kent Nielsen. Nielsen has been in charge of the club since 2019 and led them to a cup title and European participation. The club's director, Kent Madsen, expressed his excitement for Nielsen's opportunity to work with a renowned coach.

Silkeborg IF har handlet hurtigt og kan allerede senere i dag præsentere klubbens nye cheftræner. Den 42-årige fodboldtræner har gennem de seneste seks år stået i spidsen for Aarhus Fremad, men nu skal han for første gang i karrieren prøve kræfter med Superligaen.

Det sker, efter at Kent Nielsen tidligere i dag er blevet præsenteret som assistent for Brian Riemer på det danske herrelandshold. Kent Nielsen har stået i spidsen for Silkeborg siden 2019, hvor han blandt andet nåede at føre klubben til en pokaltitel og europæisk deltagelse. - Jeg har ingen kommentarer til, hvem der skal afløse Kent. Men mon ikke vi kan offentliggøre vores nye træner, inden vi går i seng i aften.

Det er min klare forventning, siger Silkeborg IF’s administrerende direktør, Kent Madsen. TV MIDTVEST og flere andre medier kan erfare, at den nye træner bliver Morten Dahm Kjærgaard, der indleder træningen med SIF-truppen 22. juni. Silkeborg-direktøren glæder sig på Kent Nielsens vegne over den mulighed, som den 64-årige cheftræner har fået. Og det var aldrig på tale, at Silkeborg ville holde på den vellidte cheftræner.

- Det er vemodigt og et tab for SIF, for det er en meget stor kapacitet, der nu forlader os. Vi har haft et stærkt og positivt samarbejde igennem syv år, men vi skyldte Kent den her chance, understreger Kent Madsen. - Da Kent orienterede mig og fortalte, at han gerne ville det her, kunne vi ikke andet end at sige ja.

Kent har været meget fair og sagde også til os, at hvis vi ikke ville, ville han opfylde sin kontrakt hos os. Men det ville ikke have været i orden at stå i vejen for så stor en chance, siger Kent Madsen





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