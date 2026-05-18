Sikkerhedssvigt i Aalborgs nye Hospitalsby: Møbler bliver til våben

Alvorlig kritik af indretningen i psykiatrien på det nye hospital i Aalborg, hvor uegnede møbler udgør en sikkerhedsrisiko for både ansatte og patienter.

Det nye hospitalsanlæg i Aalborg, kendt som Hospitalsbyen , blev indviet med store forventninger og løfter om en moderne behandlingsramme for regionens borgere. Men siden åbningen i begyndelsen af året er glæden blevet overskygget af en række systematiske problemer, der nu rejser alvorlige spørgsmål om planlægningen og eksekveringen af det massive byggeprojekt.

En af de mest opsigtvækkende og bekymrende kritikpunkter vedrører indretningen af psykiatriske afdelinger, hvor valget af inventar tilsyneladende er sket uden tilstrækkelig hensyntagen til de særlige sikkerhedskrav, der gælder i et miljø, hvor patienter kan være i psykisk krise. Kritikken centrerer sig om indkøb af møbler, som i praksis kan transformeres til farlige kasteskyts eller slagvåben.

Ifølge ansatte på hospitalet er mange af møblerne ikke tilstrækkeligt fastgjorte til gulvet, og visse lænestole er så lette, at de hurtigt kan blive kastet gennem lokalet under en konflikt. Endnu mere problematisk er det dog, at visse borde og stole er konstrueret således, at benene kan skrues af med relativ lethed. Dette er ikke blot en praktisk mangel, men en direkte sikkerhedsrisiko, som allerede har manifesteret sig i en konkret og skræmmende hændelse.

Jakob Roland Kjærsgaard, der fungerer som fællestillidsrepræsentant-suppleant for sygeplejerskerne i psykiatrien, beretter om en episode, der fandt sted kort efter flytningen fra det gamle sygehus i det sydlige Aalborg. Her formåede en patient at skille et spisebord ad og benytte det løsrevne bordben som et slagvåben. Selvom hændelsen blev håndteret, understreger Kjærsgaard, at konsekvenserne af et slag med et metalben kunne have været fatale eller ført til vidtrækkende personskader.

Det er denne risiko, der nu skaber utryghed blandt personalet, som føler, at deres fysiske arbejdsmiljø er kompromitteret. Det, der gør situationen særligt frustrerende for de ansatte, er opfattelsen af, at disse problemer kunne have været undgået. Kjærsgaard påpeger, at det efter hans viden allerede var aftalt på ledelsesniveau, at specifikke sikkerhedskrav til møblerne skulle være implementeret, før afdelingerne flyttede ind.

At man alligevel er endt i en situation, hvor man skal vente på, at farlige episoder sker, før der bliver handlet, bliver set som et svigt i ledelsens planlægning. Det skaber en følelse af, at sikkerheden for de ansatte er blevet nedprioriteret til fordel for hurtig ibrugtagning eller æstetiske overvejelser. Ledelsen på Aalborg Universitetshospital har i et skriftligt svar reageret på kritikken og understreget, at sikkerheden for både patienter og personale er deres højeste prioritet.

De henviser til hospitalets etablerede system for rapportering af utilsigtede hændelser, som er designet til at fange netop denne type problemer, så man kan drage læring af dem. Som konkrete tiltag er ledelsen nu gået i gang med at udskifte de problematiske møbler. Der arbejdes på at implementere møbler med tungere og mere stabile underdele, og man er allerede begyndt at lime benene fast på eksisterende borde for at forhindre, at de kan skilles ad.

Desuden skal visse caféborde erstattes af modeller i blødere plastmaterialer for at minimere skadespotentialet. Denne sag rejser en bredere debat om udfordringerne ved at bygge store, moderne hospitaler. Der er ofte en balancegang mellem at skabe et lyst, åbent og hjemligt miljø, der fremmer helbredelse, og behovet for at opretholde en streng sikkerhedsprotokol i specialiserede afdelinger som psykiatrien. Når denne balance tipper, kan resultatet blive et miljø, der føles utrygt for dem, der arbejder der hver dag.

For personalet i Aalborg handler det ikke kun om møbler, men om en grundlæggende anerkendelse af de risici, de navigerer i, og et ønske om, at ledelsen tager disse risici alvorligt, før ulykkerne sker





