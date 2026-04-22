Sikkerhedsbrist i Motorregistret kompromitterede data for 73.000 beskyttede borgere

En fejl i Motorregistret har i fire år givet private virksomheder adgang til følsomme oplysninger om borgere med navne- og adressebeskyttelse. Sagen rejser alvorlige spørgsmål om sikkerheden i statens it-systemer.

En alvorlig sikkerhedsbrist i Motorregistret ( DMR ) har over fire år, fra 2021 til juli 2025, kompromitteret personlige oplysninger for omkring 73.000 borgere, der er beskyttet af navne- og adressebeskyttelse.

Denne fejl har tilladt private virksomheder, herunder forsikrings- og parkeringsselskaber, med direkte terminaladgang til DMR, at få uberettiget adgang til følsomme data. Jørgen Nygaard Nielsen, fagdirektør for Told og Motor i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, har det faglige ansvar for it-systemet, og sagen rejser nu alvorlige spørgsmål om den grundlæggende sikkerhed, logning og kontrol i statens digitale systemer. Eksperter udtrykker bekymring over, at en så fundamental fejl kunne eksistere i så lang tid uden at blive opdaget og rettet.

Problemet opstod på grund af en fejl i systemets adgangskontrol, der ikke effektivt begrænsede adgangen til beskyttede oplysninger. Selvom dataene ikke er blevet solgt via en krypteret kanal, understreger hændelsen de potentielle konsekvenser for de berørte borgere, hvis hemmelige adresser nu er kompromitteret. Dette kan føre til uønsket kontakt, chikane eller endda mere alvorlige sikkerhedsrisici. Kritikere påpeger, at den stigende bureaukratisering i staten, med en overvægt af administrative stillinger frem for praktisk implementering og kontrol, kan have bidraget til problemet.

Der er en tendens til at fokusere på dokumentation og kravspecifikationer, frem for at sikre, at systemerne rent faktisk fungerer sikkert og effektivt i praksis. Denne mangel på 'gummistøvler på og gå i marken'-mentalitet kan have ført til, at kritiske sårbarheder blev overset. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har nu lukket fejlen, men skaden er allerede sket, og de berørte borgere skal informeres og tilbydes passende støtte.

Sagen rejser også spørgsmål om, hvorvidt de eksisterende procedurer for logning og overvågning af adgang til følsomme data er tilstrækkelige. Hvis adgangen til DMR-data ikke blev tilstrækkeligt logget og overvåget, ville det have været vanskeligt at opdage og undersøge den uautoriserede adgang. Det er afgørende, at statens systemer har robuste logningsmekanismer, der kan spore alle adgangsforsøg og identificere mistænkelig aktivitet.

Derudover er det vigtigt, at der er klare ansvarslinjer og procedurer for at håndtere sikkerhedsbrud, så de kan reageres på hurtigt og effektivt. Selvom det forventes, at sagen vil føre til skærpede procedurer, er der behov for en grundlæggende gennemgang af sikkerhedsarkitekturen og kontrolmekanismerne i statens it-systemer for at forhindre lignende hændelser i fremtiden.

Det er essentielt at prioritere sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger, og at sikre, at statens systemer er robuste og modstandsdygtige over for cybertrusler og andre sikkerhedsrisici. Denne hændelse understreger vigtigheden af kontinuerlig overvågning, regelmæssige sikkerhedsaudits og en proaktiv tilgang til sikkerhed i statens digitale infrastruktur





