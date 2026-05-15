Signe Svendsen's Song 'Rosa' Inspired by a West Jutland Murder

Signe Svendsen, a Danish singer from East Fyn, was inspired by a mail from a viewer who reported a murder in West Jutland. The singer decided to write a song about the reality of domestic violence, as there were several cases of women being killed or severely injured by their partners in West Jutland. She collaborated with author Dorthe Nors to gain inspiration for the song. The title of the song was changed to 'Rosa' to emphasize that it is a fictional character and her story.

Signe Svendsen , en fynsk sanger, blev inspireret af en mail fra en seer, der fortalte om drabet på 'Rosa', en kvinde, der blev kvalt af sin kæreste.

Sangeren besluttede sig for at skrive en sang om drabets virkelighed, da der var en række tilfælde af kvindedrab i Vestjylland. Hun tog hjælp af forfatter Dorthe Nors, der kender Vestjylland og den vestjyske mentalitet, for at få inspiration til sangen. Sangens titel blev ændret til 'Rosa' for at gøre det klart, at sangen handler om en opdigtet kvinde og hendes skæbne.

Sangens indhold er en del af koncerten, når Signe Svendsen optræder, og den kan høres på albummet 'Alt Det Vi Gør For Ikke At Dø'





