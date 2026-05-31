Sidste frist for 1000-kronesedler: Fra i morgen er de ugyldige

Søndag er sidste chance for at veksle de gamle 1000-kronesedler, som fra mandag bliver værdiløse. Nationalbanken har åbnet for online-registrering efter lange køer.

Fra i morgen, mandag, vil 1000-kronesedler og ældre seddelserier være ugyldige som betalingsmiddel. Søndag er derfor sidste chance for at få vekslet dem til gyldige sedler hos de tre indleveringsteder i Aarhus, Odense og København.

Nationalbanken meddelte fredag, at man nu kan registrere sit krav online, hvis man ikke når at stå i kø. De lange køer ved Forex-butikkerne, især ved Nørreport i København, har været timelange, og flere har måttet gå forgæves. Nationalbanken oplyste, at antallet af ekspeditioner snart vil runde 50.000, og at sedler for over 200 millioner kroner allerede er indleveret. Men mange har endnu ikke fået vekslet deres 1000-kronesedler.

Udfasningen af 1000-kronesedlen blev annonceret for to et halvt år siden, og siden 31. maj 2025 har sedlerne ikke kunnet bruges i butikker. Alligevel har mange borgere ventet til sidste øjeblik med at få dem vekslet. Ifølge Nationalbanken skyldes det blandt andet, at sedlerne ofte ligger gemt i hjemmet eller i gamle punger. For at lette presset har Nationalbanken indført en online registreringsløsning, hvor man kan indberette sine sedler og senere blive kontaktet af Forex om indlevering.

Det er en midlertidig ordning, der gælder til og med 31. maj 2026. Baggrunden for at udfase 1000-kronesedlen er et ønske om at bekæmpe sort økonomi og hvidvask af penge. Sedlen har været forbundet med ulovlige transaktioner, da den har høj værdi og er let at transportere. Samtidig er der globalt en tendens mod mindre kontantbrug og mere digitale betalingsløsninger.

I Danmark har man allerede fjernet 500-kronesedlen tidligere, og 1000-kronesedlen er den næste i rækken. Det betyder, at de danske sedler nu kun består af 50-, 100- og 200-kronesedler samt nye 2000-kronesedler, som er de eneste gyldige. For dem, der ikke har mulighed for at komme til indleveringsstederne, anbefaler Nationalbanken at sende sedlerne via anbefalet post til Nationalbanken i København, men det kræver forudgående kontakt. Konsekvenserne for forbrugere og virksomheder er betydelige.

Hvis man ikke får vekslet sine 1000-kronesedler inden fristen, mister de deres værdi. Butikkerne har siden maj 2025 ikke måttet modtage dem, og mange har allerede afvist dem. Bankerne har også stoppet med at tage imod dem. Derfor opfordrer Nationalbanken alle til at tjekke deres gemmer og pengeskabe, inden det er for sent.

For samfundet er udfasningen et skridt mod en mere gennemsigtig økonomi, men det har også skabt frustration blandt borgere, der føler sig presset af tidsfristen. De lange køer de seneste dage vidner om, at mange har svært ved at nå at veksle deres sedler. Alt i alt er det en historisk dag for dansk kontantøkonomi. Fra i morgen er 1000-kronesedlen fortid, og kun de nye sedler vil være gyldige.

For dem, der endnu ikke har fået vekslet, er der kun én mulighed tilbage: at benytte sig af online-registreringen eller skynde sig til indleveringsstederne inden lukketid søndag. Nationalbanken understreger, at man ikke bør vente længere, da der kan opstå yderligere forsinkelser. De, der allerede har registreret sig online, vil blive kontaktet inden for de kommende måneder og kan så aflevere sedlerne uden at stå i kø. Men for de fleste gælder det om at handle nu





