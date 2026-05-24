Showmand B.T. er overrasket over solgte billetter og dyr musikvideo

Showmanden, der er kendt for sin coverversion af 'Portugal' med succes, fortæller, at han og hans bandmates har solgt 30.000 billetter til deres koncerter. Derudover har de også været med til at lave en musikvideo til deres seneste single. Musikvideoen kostede $X antal penge.

Han er overrasket over, hvor mange billetter han har solgt til sin Parken -koncert, og har netop udgivet en dyr musikvideo. B.T. mødes med den 40-årige showmand backstage på årets Jelling Musikfestival, hvor han lørdag aften indtager den store hovedscene.

"Vi startede vores sommerturné i Tivoli Friheden i går, og det gik sindssygt godt. Vi har jo lige udgivet et nyt nummer, der hedder 'Portugal', og folk sang allerede med," fortæller han glad.

"Det er et rigtig fællesskabsnummer. Lidt ligesom temasangen til 'Bamse og Kylling'. Man ved ikke rigtig, hvad den gør, men den gør et eller andet ved sjælen," tilføjer han. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Den tilhørende musikvideo har kostet lige under en halv million kroner, hvilket er hans dyreste til dato - og under optagelserne blev en del af København spærret af, for at han kunne køre rundt i åben bil med store armbevægelser.

"Jeg føler ikke, at vi lukkede det af. Det er jo ikke mig. Det er dem, der har lavet filmen, der syntes det. Jeg er bare, 'lad os nu bare tænde kameraet', men man må sige, at energien bare er gigantisk," siger han.

"Jamen, Melvin og Martin ... Initialerne er jo 'Mom', og der er en moderlig tryghed i de to hos mig. Det er bare to af mine venner, og jeg tænker, de skal med til Portugal," uddyber han.

"Jeg elsker Paprika. Hun er både sangerinde, skuespiller, har humor, alvor, er instruktør - Hun har hele paletten af menneskelighed på et højt niveau - og så er hun bare et fantastisk menneske," tilføjer han.

"Dem, hvor følelsen af at gøre en forskel er lønnen. Jeg ved ikke, om jeg selv gør en forskel. Det kan man nogle gange være i tvivl om. Men jeg elsker bare at hylde den hylde.

Og så slutter det inde I Parken, hvor du skal spille til næste år. I videoen kan du se, hvordan det ser ud, når der er fyldt," siger han.

"Men altså, det sælger og sælger. Jeg troede, vi havde solgt meget mindre lige nu. Jeg tror, der er solgt 30.000 billetter. Hvem er så sindssyge at købe billet til noget, der først foregår om over et år?

Det er jo den store ting. Vi skal jo først spille i Parken til næste år. Derefter bliver det måske tre gange Parken. Jeg vil gerne prøve at Coldplay-ficere min egen ånd.





