Shakira samlede to millioner fans på Copacabana strand i Rio de Janeiro

Colombianske Shakira gav en gratis koncert på Copacabana strand i Rio de Janeiro, der tiltrak næsten to millioner tilskuere. Koncerten var en del af hendes verdensturné og markerede en festlig begivenhed med stor betydning for både fans og den lokale økonomi.

Næsten to millioner mennesker samledes i går aftes på den ikoniske Copacabana strand i Rio de Janeiro for at opleve en gratis koncert med den colombianske superstjerne Shakira .

Fans havde rejst langt og bredt, nogle endda overnattet på stranden for at sikre sig de bedste pladser, for at høre hits som 'Hips Don't Lie', 'Waka Waka' og 'Whenever, Wherever'. Koncerten, der var en del af Shakiras 'Women No Longer Cry' verdensturné, startede dog en time senere end planlagt, nemlig klokken 23 lokal tid, men det dæmpede ikke begejstringen.

Under koncerten delte Shakira inspirerende ord om kvinders styrke og evne til at rejse sig efter modgang: 'Vi kvinder, hver gang vi falder, rejser vi os lidt klogere'. Sikkerheden var i top med næsten 8.000 politibetjente udkommanderet og 18 kontrolpunkter med metaldetektorer for at sikre en fredelig begivenhed. For dem, der ønskede et bedre udsyn, var der mulighed for at købe sandsække for at hæve sig over mængden.

Shakira, der har solgt over 90 millioner album globalt og har en stjerne på Hollywoods Walk of Fame, har en lang og dedikeret fanbase i Brasilien, hvor hun første gang optrådte i 1990'erne. Flere fans, som Hellem Souza da Silva, fremhævede, at Shakiras optræden, ligesom hendes Super Bowl halftime show, bidrager til at forene latinamerikanske lande.

Koncerten forventes at give et betydeligt løft til den lokale økonomi, anslået til over en milliard kroner, ifølge Rio de Janeiros borgmester Eduardo Cavalier, der beskrev 'fester' som 'seriøs buisness'. Turistmyndighederne rapporterede en stigning på 80 procent i flybookinger i forhold til 2024, hvilket understreger begivenhedens globale appel. Shakira afsluttede sit show med sangen 'BZRP Music Sessions #53/66', en kraftfuld hymne skrevet efter hendes skilsmisse fra Gerard Piqué.

Copacabana har tidligere lagt strand til gratis koncerter med andre verdensstjerner, herunder Madonna, der i 2024 tiltrak 1,6 millioner tilskuere, og Lady Gaga, der samlede 2,1 millioner sidste år. Denne koncert cementerer Copacabanas status som et ikonisk sted for store musikalske begivenheder





