Shakira-koncert under lup og priskrig bryder ud – her er ugens nyheder

En oversigt over ugens vigtigste nyheder fra Danmark og udlandet, der inkluderer tvivl om tilskuertal ved Shakira-koncert, fodbolddiskussioner, protester mod Met Gala, Tour de France-deltagelse, dyrepassernes arbejde i Kyiv Zoo, en serie om et købmandspar, fodboldresultater, priskrig mellem Lidl og Netto, og meget mere.

Den colombianske popstjerne Shakira leverede en spektakulær gratis koncert ved Copacabana-stranden i Rio de Janeiro, der tiltrak et estimeret publikum på op mod to millioner mennesker.

Denne begivenhed blev bredt dækket af medierne, men TV 2s digitale efterretningskorrespondent, Peter Møller, har rejst tvivl om nøjagtigheden af mediernes rapportering efter en grundig gennemgang af video- og billedmateriale fra koncerten. Detaljerne i hans undersøgelse antyder uoverensstemmelser mellem den officielle beskrivelse og den faktiske tilstedeværelse af mennesker.

Samtidig har der været intens debat i dansk fodbold, hvor eksperterne David Nielsen og Lars Jacobsen var enige om, at Dario Osorio burde have modtaget et rødt kort for en grov forseelse mod Daniel Anyembe under kampen mellem FC Midtjylland og Viborg. Denne beslutning har vakt harme og diskussion blandt fans og kommentatorer. I New York er der opstået en voksende bølge af protester og boykotopfordringer rettet mod Met Gala, den årlige modebegivenhed.

Årsagen er udnævnelsen af Amazon-grundlæggeren Jeff Bezos som hovedsponsor. USA-korrespondent Celina Liv Danielsen forklarer, at denne beslutning har udløst kritik fra aktivister og forbrugere, der er bekymrede over Bezos' indflydelse og Amazons arbejdsforhold. Protesten afspejler en bredere tendens til at stille spørgsmålstegn ved virksomheders sponsorater og deres etiske ansvar. På cykelfronten er der glædelige nyheder for de danske cykelfans, da det franske stortalent Paul Seixas har afsløret, at han vil deltage i Tour de France til sommer.

Han delte nyheden på en rørende måde ved at fortælle sine bedsteforældre i en særlig video, hvilket understreger hans tætte forhold til familien og deres støtte til hans karriere. TV 2s udsendte Andrea Dragsdahl har besøgt Kyiv Zoo i Ukraine, hvor dyrepasserne kæmper for at opretholde en normal hverdag for dyrene midt i den fortsatte krig. Hun rapporterer om de udfordringer, dyrepasserne står over for, og deres dedikation til at sikre dyrenes velfærd under vanskelige omstændigheder.

I en mere personlig historie følger vi Peter og Michael, et gift par, der driver en Meny-butik i Kalundborg. Serien 'Købmand og kærlighed' på TV 2 ØST PLAY udforsker dynamikken i deres forhold, både som kolleger og ægtefolk, og viser, at selvom de deler et liv og en virksomhed, har de stadig deres egne unikke personligheder og perspektiver. I fodboldverdenen oplevede 18-årige James Bogere en drømmeaften, da han scorede og bidrog til AGFs 2-1 sejr over Sønderjyske.

Han beskriver det som en stor ære at spille i Danmark og en opfyldelse af en langvarig drøm. Lidl har lanceret en permanent prisreduktion på over 200 varer, hvilket har provokeret en reaktion fra Netto, Danmarks største discountkæde, som har svaret igen med lignende prisnedsættelser. Denne priskrig kommer i kølvandet på advarsler fra Nettos ejer, Salling Group, om potentielle prisstigninger som følge af den ustabile situation i Mellemøsten.

Skjern Håndbold måtte se deres semifinale-drømme knuses, da de tabte til GOG med 36-27. Emil Bergholt udtrykker skam over holdets præstation og erkender, at de ikke levede op til forventningerne. I italiensk fodbold kan Inter fejre deres 21. Serie A-titel efter en overbevisende 2-0 sejr over Parma.

Tusindvis af kvinder samledes til den årlige damefrokost på Døllefjelde-Musse marked, hvor der var fri bar, mandestrip, kostumer og konkurrence om den fedeste hat. Den første storkeunge i år er klækket i reden beboet af Connie og Thorkild, hvilket er en glædelig begivenhed for naturentusiaster. Emil Marling oplevede en ubehagelig situation, da han så sig selv i en ophedet diskussion med sin medforræder i podcasten 'Fanget af Forræder', som kan høres overalt eller ses på TV 2 Play.

Viborg FF-træner Nickolai Lund blev spurgt om Midtjyllands held med selvmål i de seneste kampe, og Burhan G fortolkede Tina Dickows hit 'Open wide', men oplevede nervøsitet, da han skulle fremføre den for selve Tina Dickow





