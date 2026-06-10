SFs formand Pia Olsen Dyhr angribes hårdt fra egne rækker efter ansættelse af tidligere medlem

SF-formand Pia Olsen Dyhr står over for gnistrende kritik fra sit eget bagland, efter hun har ansat en tidligere medlem, der forlod partiet i 2020 efter anklager om seksuelle krænkelser. Kritikken kommer bl.a. fra Frederiksberg-rådmand Lotte Kofoed, der føler personligt krænket af ansættelsen, og politisk analytiker Henrik Qvortrup vurderer, at det er 'ildevarslende' for Dyhr, hvis hun troede at have fuldstændig styr på partiet. Sagen har skabt splittelse i SF og rejser spørgsmål om ledelsesstil og partidemokrati.

SF's formand Pia Olsen Dyhr , der netop har taget embedet som ny økonomi- og indenrigsminister, møder nu hård og personlig kritik fra indenfor sit eget politiske parti.

Krigen udbryder, efter at navnet på en tidligere SF-medlem blev kaldt som en ny chefrådgiver i formandens nære omkrejse. Denne ansættelse har affødt vredelser hos flere i partiet, herunder Frederiksberg-rådmanden Lotte Kofoed, som har taget tillykke med at angribe Dyhr offentligt på sociale medier. Kofoed skriver på X, tidligere Twitter, at formanden har ansat den mand, der ifølge hende krænkede hende og som blev afskediget af SF i 2020 på grund af anklager om seksuelle krænkelser.

Hun understreger, at hun føler personligt krænket og at hendes familie også rammes: 'Du skader min familie og mig.

' Den oprindelige afsløring kom fra Politiken, som onsdag kunne fortælle, at Dyhr har ansat rådgiveren, der måtte forlade SF efter de tidligere anklager. Sagen har åbnet for en bredere diskussion om SF's interne dynamikker og om formandens evne til at styre partiet. B.T.

's politiske analytiker Henrik Qvortrup kommenterer situationen og siger, at det virker 'ildevarslende' for Dyhr, hvis hun troede, at hun havde 'fuldstændig styr' på sit parti. 'Det her er så den første sag, hvor vi ser Pia Olsen Dyhr have problemer med sit bagland. Så kan der jo også komme andre sager, kan man vel sagtens forestille sig, måske af politisk art,' siger han.

Qvortrup spørger desuden, hvad der sker, når baglandet mener, at formanden går for langt i at imødekomme politik, som de ikke er enige i: 'Og én ting er jo så, når det handler om nogle ansættelser. Men hvad sker den dag, baglandet synes, hun går for langt i forhold til at imødekomme en politik, som de ikke er enige i?

' Han ser det som et tegn på, at SF har et 'bagland og nogle politikere, som ikke vil acceptere en alt for magtfuldkommen partiformand'. oven i denne interne uro har Pia Olsen Dyhr selv forsøgt at legitimate ansættelsen med en principiel indstilling. I en erklæring har hun udtalt: 'Der er nu gået seks år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance.

Jeg ved godt, at ikke alle vil være enige i den vurdering. Det har jeg respekt for. Men jeg mener, at mennesker både skal stå til ansvar for deres handlinger og have mulighed for en ny chance.

' Hendes argument har imidlertid ikke stoppet kritikken fra eget hold. Lotte Kofoed og andre ser ansættelsen som en direkte fornærmelse over for ofrene og en brud på tilliden til formandens dømme. Sagen har bragt et gammelt MeToo-tilfælde frem i lyset igen og aktiveret følelser og splid indenfor SF. Det har rejst spørgsmål om, hvorledes partiet håndterer ansvarsdragelse og tilgivelse inden for sine egne rækker, samt om strukturelle problemer med magtbalance og openhed.

Kritikken handler ikke kun om en enkelt ansættelse, men om Dyhrs ledelsesstil og om, hvorvidt hun lytter til og respekterer følelserne i sit bagland. Sagen forestår som en udfordring for Dyhr's autoritet i begyndelsen af hendes karriere som minister og partiformand. Det er blandt de første tegn på, at hun måske har misunderet sit eget partis evne til at følge hende blindt, og at der er grupper i SF, der er villige til at stille hendes beslutninger offentligt til diskussion.

Forudal at den fortsatte diskussion vil få indflydelse på både SF''s interne sammenhæng og dens position i den bredere politiske landskab, især som en del af den nuværende koalitionsregering





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