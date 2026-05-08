SF's nedsmeltning i 2014: Kan partiet klare magten igen?

12 år efter den dramatiske splittelse i SF, hvor partiet næsten gik i opløsning over Dong-sagen, står SF nu igen foran muligheden for at indgå i en regering. Artiklen kaster lys over de indre stridigheder, der førte til partiets kollaps i 2014, og undersøger, om SF denne gang er rustet til at håndtere magten uden at splintres.

Det var 28. januar 2014, og kort før middagstid tog SF-politikeren Karsten Hønge plads foran pressens mikrofoner og lettede låget på sin indre frustration over sit eget parti.

Den her sag er en kamel, der stiller sig oven på bunken af kameler, som er blevet slugt af SF, sagde han. Ordene blev sagt på Christiansborgs ikoniske røde gang. De skulle vise sig at blive startskuddet til tre voldsomme døgn, der efterlod partiet i opløsning. Dengang var Hønge stedfortræder i SF og blev døbt “Vikaren fra Helvede” af Ekstra Bladet, fordi han var en højlydt kritiker af sit eget parti som følge af den omstridte Dong-sag.

Margrete Auken, tidligere folketingsmedlem og EU-parlamentariker, SF Salget af danske Dong-aktier til den amerikanske kapitalfond Goldman Sachs – eller “kælderkolde amerikanske kapitalister” som Hønge kaldte dem – splittede SF, og Hønge var langt fra den eneste modstander i folketingsgruppen. Det hele resulterede i et af de vildeste opgør i dansk politik i nyere tid. Daværende formand Annette Vilhelmsen trak sig fra posten, flere folketingsmedlemmer forlod partiet, og S-R-SF-regeringen imploderede, da SF trak sig.

Der er nu gået 12 år, og meget tyder på, at SF'erne nu igen er på vej til regeringsmagten. For første gang siden nedsmeltningen. Spørgsmålet er, om SF igen er parat til at gå i regering? Kan partiet denne gang håndtere magten?

Og kan partiet overleve i en regering, hvor særligt to partier – R og M – står markant anderledes, når det kommer til den økonomisk politik? Peter Westermann har været medlem af SF i knap 25 år, mere end halvdelen af sit liv. I dag er han politisk leder i Region Østdanmark og var – indtil han blev udnævnt statsrevisor – spidskandidat i Nordsjælland frem mod valget.

Han husker tiden frem mod opgøret i 2014 som den værste periode at være SF’er i. Dengang var han selv næstformand for partiet. Han beskriver sig selv som en loyal støtte af daværende formand Annette Vilhelmsen. Samtidig var han en markant modstander af salget af Dong-aktier til Goldman Sachs.

Peter Westermann, daværende næstformand i SF, trak sig i protest efter krisemødet i DGI-byen under DONG-opgøret i 2014. Dagen efter Karsten Hønges kamel-kommentar blev SF's landsledelse og folketingsgruppe hasteindkaldt til et skelsættende krisemøde i DGI-byen i København. Her skulle partiet tage stilling til, om SF fortsat kunne bakke op om salget og dermed blive siddende i regeringen.

Lisbeth Bech-Nielsen, Folketingsmedlem, SF Efter mange timers debat endte mødet med en afstemning i folketingsgruppen. Med stemmerne 10 mod 8 besluttede et flertal at fastholde linjen og bakke op om salget. Den linje, jeg har haft for mit mandat, er blevet underkendt, sagde han. I protest trak han sig som næstformand og forlod DGI-byen.

Han skulle vise sig at blive en blandt mange, der forlod partiet. Mødet fortsatte uden Westermann og varede i flere timer. Først ved midnatstid begyndte folkevalgte SF’ere at forlade lokalet og mødte pressen. De svarede famlende på journalisternes spørgsmål, mens rygterne om partiets sammenbrud for alvor tog fart.

Var SF på vej i opløsning? Nej, nej. Det er et parti, der går igennem nogle utroligt svære dage. Men opløsning, nej, sagde det daværende folketingsmedlem Pernille Vigsø Bagge.

Jeg regner med, at SF bliver i regering, sagde en irriteret Holger K. Nielsen, der på daværende tidspunkt var SF’s udenrigsminister og tidligere partiformand. Man ved aldrig, hvad dagen bringer, det må I da vide alt om som journalister, sagde han og forsøgte at undvige sværmen af journalister, der var mødt op på Vesterbro. Jeg skal hjem og sove. Jeg skal hjem og sove.

Hold kæft, det er latterligt det her. Jeg skal hjem og SOVE, råbte han. Kvinden, der i dag arbejder på igen at fylde ministerkontorer op med SF'ere, er partiformand Pia Olsen Dyhr. SF skal støtte regeringens politik, og så er den ikke længere, sagde hun og gjorde det klart, at hendes parti skulle fortsætte i regering.

Holdningen var mindre klar hos Annette Vilhelmsen, som dengang var SF's formand. Hun skulle ligesom Holger K. Nielsen hjem i seng. Vi har været her i rigtig mange timer, sagde hun og svarede ikke klart på, hvad der skulle ske i sagen den følgende dag. Efter en nats søvn samledes SF'erne igen til gruppemøde.

Det skulle vise sig at blive kulminationen på den nedsmeltning, der i dagevis havde været under opsejling. Krisen var til at få øje på, og den mangeårige SF-profil Margrethe Auken beskrev situationen sådan her: Man skal sørge for, at de folk, man har omkring sig, ikke falder én i ryggen. Annette er blevet ramt så hårdt, så jeg ikke har set noget lignende. Jeg tænker på min bror (Svend Auken red.

), der sagde, at det er svært at slikke sig i sårene, når de sidder i ryggen. Med knap 22 år i Folketinget for SF og 20 år i Europa-Parlamentet har Margrete Auken været tæt på partiets interne magtkampe





