SF-rådgiver Thomas Nystrøm genanses efter anklager om krænkelse af SF-politiker Lotte Kofoed

Thomas Nystrøm, SF-rådgiver, har været centrum for en møgsag, efter partiet har genanset ham som rådgiver, efter anklager om krænkelse af SF-politiker Lotte Kofoed i 2020. Nystrøm skriver på sin Facebook-profil, at han ikke vil underkende andres historie og håber på plads til sin. Ifølge SFs rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofoed, har Nystrøm udsat hende for en seksuel krænkelse i efteråret 2020, hvilket betød at han måtte forlade partiet. Nystrøm skriver, at han er dybt ulykkelig over episoderne og undskyldte og havde flere snakke med Lotte om det i månederne efter.

Thomas Nystrøm , SF-rådgiver, har været centrum for en møgsag, efter partiet har genansat ham som rådgiver, efter anklager om krænkelse af SF-politiker Lotte Kofoed i 2020.

Nystrøm skriver på sin Facebook-profil, at han ikke vil underkende andres historie og håber på plads til sin. Ifølge SFs rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofoed, har Nystrøm udsat hende for en seksuel krænkelse i efteråret 2020, hvilket betød at han måtte forlade partiet. Nystrøm skriver, at han er dybt ulykkelig over episoderne og undskyldte og havde flere snakke med Lotte om det i månederne efter.

Lotte Kofoed, der ikke har talt sagen igennem med Pia Olsen Dyhr eller partiet, mener, at det er en dobbelt krænkelse at være igennem det og bliver negligeret seks år efter. Lotte Kofoed er fredag draget til Bornholm, hvor hun vil konfrontere Pia Olsen Dyhr, når formanden skal tale på Folkemødet





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