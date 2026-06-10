SF-leder ansætter tidligere chefrådgiver trods anklager om seksuel krænkelse

Pia Olsen Dyhr (SF) har ansat en personlig rådgiver, der i 2020 blev afskediget efter anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. Beslutningen har skabt voldsom kritik inden for partiet, herunder fra Lotte Kofoed, der føler sig dobbelt krænket og overvejer sin fremtid i SF.

Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr (SF) har ansat en tidligere chefrådgiver i SF som personlig rådgiver , selv om han i 2020 blev afskediget efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse .

Ifølge avisen Politiken, som har dækket sager, blev manden, hvis navn ikke er offentliggjort, tidligere anklaget af flere kvinder i partiet, herunder Lotte Kofoed, der er SF's rådmand på Frederiksberg. Kofoed fortalte partiledelsen i 2020, at hun var blevet seksuelt krænket af chefrådgiveren på et landsmøde i marts samme år. Efter hendes anmeldelse og lignende meldinger fra andre kvinder, fik det SF's ledelse til at beordre en undersøgelse, der resulterede i mandens afskedig et halvt år senere.

Dengang oplyste SF ikke den præcise årsag til hans afgang. I en mail til ansatte takkede ministeren dem, der havne stået frem, og lovede en kulturændring både på Christiansborg og i partiet. Nu har hun imidlertid ansat den samme person som personlig rådgiver, en beslutning, der har fået Kofoed til at betvivle sin fremtid i SF. Hun kalder ansættelsen for et gigantisk hykleri og føler sig personligt svigtet og krænket på ny.

Hun beskriver det som et psykisk overgreb og en dobbelt krænkelse, at den, der tidligere blev frataget sit job på grund af seksuelle krænkelser, nu bliver anstillet som tæt fortrolig rådgiver for en toppolitiker. Partiformanden, som ikke ville interviewe avisen, har i en SMS begrundet beslutningen med, at der er gået seks år siden hændelsen, og at det efter grundlige overvejelser er rimeligt at give vedkommende en ny chance.

Hun indrømmer, at ikke alle vil være enige, men mener, at mennesker både skal stå til ansvar for deres handlinger og have mulighed for en ny start. Kofoed reagerer dybt forstenet. Hun har fået flere henvendelser fra andre medlemmer, der også er chokerede over ansættelsen. Spørgsmålet om ansvarlighed og genansættelse af personer med anklager om seksuel krænkelse er blevet sat på dagsordenen i SF.

Sagen har rejst bredere debat om, hvor langt partier skal gå for at genopbygge tillid og om男子, der har været frataget et pga. alvorlige anklager, bør tillades tilbage i tæt politisk吉利. Det har også aktiveret en diskussion om, hvor effektiv SF's interne håndtering af misbrugshandlinger er, og om ledelsen tager hensyn til ofrenes perspektiver. Lotte Kofoed, der oprindeligt anmeldte krænkelsen, føler nu, at hendes tillid til partiet er svigtet, og hun overvejer at forlade SF





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