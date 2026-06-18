SF i stormvejr: Interne stridigheder om ansættelse splitter partiet

En kontroversiel ansættelse har udløst intern kritik i SF og sat Pia Olsen Dyhr under pres. Eksperter kritiserer håndteringen.

SF står midt i en af de mest alvorlige interne kriser i nyere tid, og partiformand Pia Olsen Dyhr befinder sig i et politisk stormvejr, som truer med at underminere hendes lederskab.

Sagen handler om en kontroversiel ansættelse af en person med fortid som konsulent for partiet, hvilket har skabt voldsomme reaktioner både internt blandt medlemmer og eksternt blandt politiske kommentatorer. Kritikken er ikke kun rettet mod selve ansættelsen, men i høj grad mod måden, hvorpå partiledelsen har håndteret sagen. Flere erfarne politiske rådgivere har udtalt, at krisen er selvforskyldt og kunne være undgået med en mere gennemsigtig kommunikation.

Stormen begyndte, da det kom frem, at den nyansatte medarbejder tidligere havde udført konsulentarbejde for partiet, uden at dette var blevet oplyst i forbindelse med ansættelsen. Da medierne stillede spørgsmål til sagen, gav Pia Olsen Dyhr flere uklare svar i interviews, hvilket efterlod journalister og offentlighed med flere spørgsmål end svar. Senere måtte partiet udsende skriftlige præciseringer, men på det tidspunkt havde skaden allerede vist sig.

En tidligere top-rådgiver for Helle Thorning-Schmidt karakteriserede håndteringen som langt fra optimal og påpegede, at sagen er et klassisk eksempel på selvpåført politisk plage. På et pressemøde på Christiansborg valgte Pia Olsen Dyhr at dele småkager ud til de fremmødte journalister, hvilket flere eksperter opfattede som et malplaceret signal midt i en alvorlig sag. Et kunstnerisk udtryk, som en kommentator beskrev det, en våd nytårsraket, der ikke formåede at slukke branden.

Internt i SF er der nu opstået frustration, og flere medlemmer stiller spørgsmål ved partiets ledelsesstil. Krisen har potentiale til at påvirke partiets troværdighed og opbakning i befolkningen, og spørgsmålet er, om Pia Olsen Dyhr evner at genvinde kontrollen over fortællingen. Indtil videre står sagen som den største prøve på hendes formandskab, og politiske analytikere følger udviklingen tæt.

Partiet står over for en vanskelig opgave med at genopbygge tilliden både internt og eksternt, og tiden vil vise, om krisen kan afværges, eller om den vil få vedvarende konsekvenser for SF's fremtid





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