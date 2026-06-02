SF-formand: Regeringen vil arbejde for at genindføre helligdagen fra 2030, såfremt beskæftigelsen stiger

Pia Olsen Dyhr, formand for SF, har fremsat et krav om at genindføre helligdagen fra 2030, såfremt beskæftigelsen stiger svarende til den effekt, som afskaffelsen af store bededag ifølge beregningerne har haft. Men det er uklart, om regeringen er klar til at gennemføre initiativer, der kan øge beskæftigelsen.

Det krav fremsatte SFs Pia Olsen Dyhr kort før valgkampens begyndelse. Men man kan ikke ligefrem konkludere, at det er sket på dagen, hvor den nye firkløverregering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Moderaterne bliver præsenteret.

Regeringen vil dog arbejde for at genindføre helligdagen fra 2030 - såfremt en række betingelser er opfyldt. Blandt andet skal beskæftigelsen stige svarende til den effekt, som afskaffelsen af store bededag ifølge beregningerne har haft - svarende til omkring 8.500 personer. Man kan godt forestille sig initiativer, der kan øge beskæftigelsen så meget, at man kan genindføre store bededag, siger han til B.T. Men det virker lidt som om, at man først skal blive enige om, hvad det skal være.

Så det bliver en gulerod, man holder ud foran sig. Derfor vurderer han, at målet i princippet er muligt at nå, fordi det kan vise sig vanskeligt at gennemføre i praksis. Det kommer jo an på, hvordan man vil måle det. Hvis de vil blive enige om at øge beskæftigelsen, så kan de sådan set godt gøre det.

Men det er overhovedet ikke særlig konkret. Så det er selvfølgelig en politisk syltekrukke i den forstand, at man skyder det foran sig. Man siger bare, at man vil arbejde på det. De gider ikke gøre det nu.

Det kan også være, at de dybest set regner med, at folk på et tidspunkt glemmer store bededag





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