SF bekræfter brug af Thomas Nystrøm som ekstern konsulent siden 2020

Socialistisk Folkeparti har bekræftet, at den tidligere særlige rådgiver Thomas Nystrøm har arbejdet for partiet som ekstern konsulent efter sin afskedigelse i 2020, mens partiformand Pia Olsen Dyhr要考虑genansætte ham, hvilket førte til massiv kritik og hans tilbagetrækning.

Socialistisk Folkeparti (SF) har bekræftet, at Thomas Nystrøm , der lørdag trak sig som særlig rådgiver for partiformand Pia Olsen Dyhr , har arbejdet for partiet som ekstern konsulent efter sin afskedigelse tilbage i 2020.

Afsløringen kommer i kølvandet på en alvorlig intern uro i partiet, der er opstået efter det blev kendt, at Nystrøm var blevet genansat som tæt rådgiver. Under Folkemødet på Bornholm, hvor hændelsen udspillede sig, blev Pia Olsen Dyhr hårdt spurgt ind til sit valg om at genansætte den tidligere medarbejder, hvis afskedigelse dengang var omstridt.

Ifølge SF's forklaring i en udsendt meddelelse har partiet i perioden efter 2020 samarbejdet med Nystrøm som en del af sin strategiske rådgivning, særligt i forbindelse med større valgkampagner som kommunal- og regionsrådsvalget. Formandskabet har benyttet eksterne bureauer og konsulenter som en del af deres politiske modul, og Nystrøm har indgået i dette samarbejde i de senere år. Thomas Nystrøm annoncerede sit tilbagetrækken fra rollen som særlig rådgiver i et opslag på Facebook lørdag.

Dette sker efter dage med omfattende kritik og ubalance internt i SF, hvor medlemmer og vælgere har reageret skarpt på genansættelsen. Kritikken var mildest talt hård, og mange så det som et problem, at en tidligere afskediget medarbejder skulle have en så central post. Efter Nystrøms tilbagetrækken har Pia Olsen Dyhr holdt en lav profil, men i en lukket Facebook-gruppe for SF-medlemmer skrev hun en personlig forklaring.

Hun udtrykte, at "den slags strategiske rådgivere gror ikke på træerne", og indrømmede samtidig, at partiet står "et svært sted lige nu". Hun understregede vigtigheden af at have erfarne folk omkring sig, men erkendte at situationen var særlig følsom og udfordrende. Sagen har ført til en dyb konflikt inden for SF, hvor tilliden til ledelsen er blevet særlig diskuteret. Flere medlemmer har givet udtryk for mismod over, at man ikke fik en mere transparent forklaring på tidligere hændelser og beslutninger.

Det er blevet påpeget, at Nystrøms baggrund og afskedigelsen i 2020 var omstridt, og at det at genansætte ham kan have skadet partiets omdømme, især i en tid, hvor vælgere er sensitiv over for moralske spørgsmål. Eksterne konsulentordninger er almindelige i politiske partier, men når det drejer sig om en tidligere medarbejder med en sådan historie, bliver det til et større politisk problem.

Pia Olsen Dyhrs Valg at holde en lukket gruppe orientering i stedet for en åben meddelelse er også blevet kritiseret for at undgå at svare direkte i offentligheden. Partiet vil nu skulle arbejde hårdt på at genetablere tillid både internt og eksternt, og det er uklart, hvilken konsekvens denne episode vil få for kommende valg og for dynamikken mellem partiformand og medlemmer





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SF Thomas Nystrøm Pia Olsen Dyhr Ekstern Konsulent Afskedigelse Genansættelse Folkemødet Inter Uro

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pia Olsen Dyhrs ansættelse af Thomas Nystrøm udløser intern krise i SFSF-formand Pia Olsen Dyhr står over for en indre krise efter at have ansat Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Nystrøm blev i 2020 afskediget fra SF efter anklager om krænkelser. Kritik kommer nu fra byrådsmedlem Lotte Kofed og SF Ungdom, mens Dyhr forsvarer beslutningen med henvisning til foranderlighed og et tatoveret symbol på solidaritet.

Read more »

Pia Olsen Dyr i massiv modvind: Nu sender de klar besked til hendeSF Frederiksberg har sendt en klar besked til Pia Olsen Dyhr om at stoppe samarbejdet med Thomas Nystrøm, der blev ekskluderet fra SF i 2020 på grund af krænkelsessager.

Read more »

SF-politiker melder sig ud efter formandens ansættelse af tidligere medarbejderJan Ravn Christensen, der i 27 år har været medlem af SF og i 14 år sad i Aarhus byråd, har meldt sig ud af partiet efter uenighed om formand Pia Olsen Dyhrs ansættelse af Thomas Nystrøm som særlig rådgiver. Nystrøm forlod SF i 2020 efter anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse.

Read more »

SF-politiker ud af parti efter kritiseret genansættelseJan Ravn Christensen, der i 27 år har været medlem af SF i Aarhus, er trået ud af partiet som reaktion på formand Pia Olsen Dyhrs genansættelse af tidligere rådgiver Thomas Nystrøm. Nystrøm blev i 2020 afskediget efter anklager om krænkelser og har nu fået en ny stilling som særlig rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Kritikken er lydhørt, også internt i SF, bl.a. fra SF-rådmand Lotte Kofoed, der fortæller om en seksuel krænkelse fra Nystrøm. Han har erkendt at have opført sig uacceptabelt og undskyldt, men kendsgerningerne har fået større medlemsudmeldinger til følge.

Read more »