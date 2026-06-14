SF anvender afskediget rådgiver som ekstern konsulent

Partiet SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm, der blev afskediget i 2020 pga. anklager om krænkelser, som ekstern konsulent i forbindelse med valgkampagner, herunder til kommunal- og regionsrådsvalget i 2025. Nystrøm var også ansat som særlig rådgiver for partiformand Pia Olsen Dyhr i ministeriet, hvilket udløste kritik og hans senere tilbagetrækning. SF-formanden forsvarer samarbejdet som legitimt, mens en lokal rådmand anklager Nystrøm for at have udsat hende for psykisk pres. Nystrøm har erkendt uacceptabel adfærd i fortiden.

SF har brugt den tidligere rådgiver Thomas Nystrøm som ekstern konsulent efter hans afskedigelse i 2020. Dette fremgår af en erklæring fra partiet til Politik en.

Ifølge SF har man samarbejdet med eksterne bureauer i forbindelse med forskellige kampagner, hvor Thomas Nystrøm har bidraget som konsulent i de senere år, herunder ved kommunal- og regionsrådsvalget i 2025. Thomas Nystrøm blev i 2020 afskediget fra sin stilling som rådgiver i SF efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. På onsdag kunne Politiken afsløre, at han var blevet ansat som særlig rådgiver for partiformand Pia Olsen Dyhr (SF) i Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Denne ansættelse vakte betydelig kritik fra flere hold. Lørdag annoncerede Thomas Nystrøm, at han trak sig fra posten. Under Folkemødet på Bornholm fredag blev Pia Olsen Dyhr spurgt ind til ansættelsen. Hun forsvarede sin beslutning og udtalte, at Thomas Nystrøm som tidligere medlem af partiet har haft lov til at bidrage til SF's politikudvikling gennem partiet bureau.

Hun understregede, at han på samme vis som andre medlemmer kunne komme med forslag. SF har ikke oplyst over for Politiken, hvornår partiet først startede at bruge Thomas Nystrøm som rådgiver efter hans afskedigelse. Kritikken mod ansættelsen kom især fra SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofoed. Hun skrev i et opslag på X onsdag, at Pia Olsen Dyhr ved at ansætte Thomas Nystrøm havde udsat hende for psykisk pres og gjort hendes liv til et helvede.

Fredag erkendte Thomas Nystrøm i et Facebook-opslag, at han har opført sig helt uacceptabelt ved flere lejligheder. Han husker ikke specifikt episoden med Lotte Kofoed, men har ingen grund til at tvivle på, at hendes beskrivelse er korrekt. Sagen har rejst væsentlige spørgsmål om ansvarlighed, partidisciplin og håndteringen af tidligere ansatte med kontroversielle fortid i dansk politik





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