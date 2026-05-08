Sexede billeder på datingapps kan skade chancerne for et seriøst forhold

Et nyt studie viser, at sexede billeder på datingapps kan få andre til at tvivle på, om personen leder efter et seriøst forhold. Forskerne undersøgte, hvordan mennesker reagerer på datingprofiler med sexede billeder og fandt, at de blev vurderet mere negativt. Studiet viser også, at en omsorgsfuld profiltekst kan ændre indtrykket, men effekten varierer mellem køn.

Et sexet profilbillede kan give opmærksomhed på datingapps, men det kan også få andre til at tvivle på, om personen leder efter et seriøst forhold, ifølge et nyt studie. På datingapps er det vigtigt at gøre et godt indtryk hurtigt.

Et flot eller sexet billede kan tiltrække opmærksomhed, men det kan også få andre til at tænke, at du ikke leder efter noget seriøst. Forskerne undersøgte, hvordan mennesker reagerer på datingprofiler med sexede billeder. Det kunne for eksempel være billeder med meget bar hud, flirtende udtryk eller positurer, der tydeligt spiller på sex. I det første forsøg blev deltagerne præsenteret for enten seksualiserede eller ikke-seksualiserede profiler med mere beskedent tøj og naturlige positurer.

Ifølge forskerne blev de seksualiserede profiler vurderet mere negativt. Deltagerne gav også udtryk for, at de var mindre interesserede i et langvarigt forhold med personerne bag. Dog var der en begrænsning i det første forsøg. De sexede og neutrale profiler viste forskellige personer.

Derfor kunne forskerne ikke være sikre på, at deltagerne kun reagerede på graden af seksualisering, men også på de specifikke personer, der blev vist. I det næste forsøg viste forskerne korte videoer, hvor det var den samme person, der blev vist i både en seksualiseret og en mere neutral version. Her blev den seksualiserede version igen set som mindre egnet til et seriøst forhold, ifølge forskerne. Forskerne testede også, om en omsorgsfuld profiltekst kunne være med til at ændre indtrykket.

Eksempelvis at personen godt kunne lide at mødes med venner, gå ture på stranden ved solnedgang og hjælpe som frivillig. Ifølge forskerne viste studiet, at når mænd så kvinders seksualiserede billeder sammen med den omsorgsfulde tekst, blev indtrykket mere positivt. Men omvendt, når kvinder så mænd med seksualiserede billeder og en meget omsorgsfuld tekst, kunne kombinationen virke utroværdig.

Ifølge forskerne tyder det altså på, at sexede billeder kan få andre til at se personen mere som en krop end som et helt menneske. Studiet viser, at det er vigtigt at overveje, hvordan man præsenterer sig selv på datingapps, da det kan have stor indflydelse på, hvordan andre opfatter ens intentioner. Det er også interessant at bemærke, at der er en forskel i, hvordan mænd og kvinder opfatter kombinationen af sexede billeder og omsorgsfulde tekster.

Dette kan have betydning for, hvordan man bedst muligt kan kommunikere sine intentioner på datingapps





