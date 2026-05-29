Serena Williams' Possible Comeback: Rumored Double Partner and Reactions

The news text discusses the possibility of Serena Williams making a comeback after a three-and-a-half-year hiatus. It mentions the rumors surrounding her participation in the upcoming French Open and her potential double partner in the Queens tournament.

Flere spillere ved French Open er blevet spurgt ind til rygtet om, at amerikanske Serena Williams pønser på et comeback. Hun har vundet alt, hvad man kan vinde.

Serena Williams. Den amerikanske tennisstjerne, som efter US Open i 2022 lagde ketsjeren på hylden. Og der har den så liget og samlet støv i snart tre et halvt år. Eller hvad?

For noget tyder på, at den 44-årige amerikaner på det seneste i ny og næ har hevet ketsjeren ned. Og hvem ved? Muligvis pønser på et comeback. Tidligere i år gnistrede comeback-rygterne, da Williams, som har hele 23 grand slam-titler på cv'et, pludselig figurerede på det internationale tennisforbunds liste over spillere, som dopingmyndigheder må aflægge uanmeldt visit.

Pusten til comeback-gløderne med en udmelding om, at Williams skal spille double i den kommende græsturnering i Queens med det canadiske stortalent Victoria Mboko. Skal Serena Williams gøre comeback i den kommende græssæson, vil det kræve et eller flere wildcards, eller at hun stiller op i kvalifikationen til turneringerne. Williams selv har intet sagt om det mulige comeback, men rygtet har fundet vej til pressekonferencerne ved French Open, som i disse dage spilles på det parisiske grus.

Serena Williams' landsmand Coco Gauff er af mange blevet set som Williams-søstrenes arvtager. Den 22-årige amerikaner, som er forsvarende mester ved French Open, havde da også det store smil på, at hun blev spurgt ind til rygterne om Williams' comeback. - Det ville da være fedt. En af mine største fortrydelser er, at jeg aldrig nåede at spille imod hende.

Alle har jo hørt rygtet. Om de er sande, finder vi vel ud af om nogle dage, siger Coco Gauff. Den mulige double-makker: 'Det må være op til hende selv at fortælle det' Rygterne går på at Serena Williams vil være at finde i doubleturneringen i Queens, som spilles fra den 8. til den 14. juni. Den tidligere amerikanske tennisstjerne Andy Roddick fortæller i sin podcast 'served', at Williams skal danne par med den 19-årige canadier Victoria Mboko.

Men da den canadiske teenager blev spurgt ind til det samarbejde, kunne hun ikke andet end bekræfte, at de to har snakket sammen. - Serena og jeg har holdt kontakten, og det er virkelig fedt, for jeg ser meget op til hende. Alene det, at hun kender mig, er virkelige fedt. - Men jeg vil overlade det til hende.

Hvis hun er klar til at komme tilbage, er det op til hende at sige det. Jeg har ikke meget mere at sige om det. Hvor hverken Gauff eller Mboko har mødt Senera Williams på banen, så forholder det sig anderledes for den tidligere verdensetter og grand slam-vinder Naomi Osaka fra Jao. Hun har flere gange krydset ketsjer med Williams og ved derfor om nogen, hvad der venter, hvis den amerikanske stjerne igen trækker i kampdragten.

- Skidt med tennissen. Det er godt for mig. Jeg bliver underholdt. Jeg tror, det vil få folk til at se tennis.

Hun tiltrækker altid et publikum. Jeg synes, det er godt, siger Osaka. - Jeg skal klart se den første kamp. Det tror jeg, mange skal.

Både Senere og Venus var min rollemodeller, så det bliver fedt at se hende på banen igen





