Dragana Cvijic og Katarina Krpez Slezak har annonceret deres afsked fra Serbiens håndboldlandshold efter en EM-kvalifikationssejr. Samtidig er der debat om et nyt lovforslag, der kan forhindre en hel generation i at købe cigaretter.

Serbien s håndbold landshold står over for et markant generationsskifte, efter to af holdets mest erfarne og betydningsfulde spillere, Dragana Cvijic og Katarina Krpez Slezak , har annonceret deres afsked fra landsholdet.

Beslutningen kom i kølvandet på en sikker EM-kvalifikationssejr på 30-21 over Ukraine, en kamp der cementerede Serbiens plads i den kommende europamesterskabsturnering. Selvom begge spillere tidligere havde indikeret et ønske om at trække sig tilbage, valgte de at vende tilbage til landsholdet op til sidste års VM-slutrunde, primært for at sikre en smidig overgang og mentorere yngre spillere frem mod EM.

Deres afgang markerer afslutningen på en æra for serbisk håndbold, og efterlader et tomrum, der vil være svært at udfylde. Dragana Cvijic, en dominerende stregspiller i årevis, har været en uundværlig del af Serbiens landshold. Hendes fysiske styrke og aggressive spillestil gjorde hende hurtigt til en profil på internationalt niveau. Cvijics karriere har været præget af succes i nogle af Europas mest prestigefyldte klubber, herunder Krim Ljubljana, Buducnost og CSM Bucuresti.

Hendes ophold i disse klubber har ikke blot styrket hendes individuelle færdigheder, men også sat hende på det internationale håndboldlandkort. Et af hendes største klubmæssige højdepunkter er uden tvivl Champions League-titlen med Buducnost. På landsholdet nåede Cvijic kulminationen af sin indsats med en sølvmedalje ved VM i 2013, en præstation der fortsat står som en af Serbiens mest bemærkelsesværdige resultater i moderne tid.

Hendes evne til at score afgørende mål og dominere i defensiven har gjort hende til en frygtet modstander for ethvert hold. Cvijics afsked efterlader et stort tomrum på stregpositionen, og hendes erfaring og lederskab vil blive savnet. Katarina Krpez Slezak, der forlader landsholdet som den spiller med flest landskampe i Serbiens historie, har været en konstant og pålidelig kraft på højrefløjen i mange år.

Hun har konsekvent leveret på et højt niveau, både fra fløjen og fra straffekastlinjen, og har været kendt for sin stabilitet og effektivitet. Selvom hun måske ikke altid har tiltrukket sig de store overskrifter, har hendes bidrag til holdet været uvurderligt. Krpez Slezaks klubkarriere har været mere afdæmpet end Cvijics, men en periode i russiske Rostov-Don markerede et ophold på absolut topniveau.

Fremtiden på klubplan er endnu ikke fuldt ud afklaret, men rygter antyder, at hun kan fortsætte sin karriere i rumænsk håndbold. Hendes afgang markerer afslutningen på en imponerende karriere, der er præget af dedikation, hårdt arbejde og en utrættelig vilje til at præstere. Krpez Slezaks evne til at score under pres og hendes defensive bidrag har gjort hende til en essentiel del af Serbiens landshold i mange år. Hendes erfaring og professionalisme vil blive savnet i fremtiden.

Udover håndboldnyhederne er der også fokus på et nyt lovforslag, der potentielt kan forhindre en hel generation i at købe cigaretter. Dette initiativ, der allerede er vedtaget i et andet land, lægger pres på Danmark for at følge trop. Lovforslaget sigter mod at reducere rygning ved at hæve aldersgrænsen for køb af cigaretter, hvilket effektivt vil forhindre unge mennesker født efter en bestemt dato i nogensinde at kunne købe tobak.

Dette tiltag er kontroversielt, da det rejser spørgsmål om individuel frihed og statens ret til at regulere livsstilsvalg. Debatten om lovforslaget forventes at blive intens, da det har vidtrækkende konsekvenser for både tobaksindustrien og folkesundheden. Danmark står nu over for et valg: skal landet følge eksemplet og implementere en lignende lov, eller skal det fastholde den nuværende lovgivning





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Håndbold Serbien Dragana Cvijic Katarina Krpez Slezak EM-Kvalifikation Rygning Cigaretter Danmark Folkesundhed

United States Latest News, United States Headlines

