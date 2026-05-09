Sensationelle fund i Hjerm: 2000 år gamle jernaldergrave afsløret ved gårdudvidelse

Arkæologer fra Holstebro Museum har fundet to velbevarede grave fra jernalderen ved Ausumgård, komplet med keramik og værktøj, hvilket giver ny viden om fortidens ritualer.

Det, der startede som en helt almindelig plan om en byggeudvidelse på en landbrugsejendom nord for Holstebro, endte med at blive en fascinerende tidsrejse. På Ausumgård i Hjerm havde ejerne planer om at udvide deres arealer, men i overensstemmelse med gældende regler for bevaring af kulturarv, skulle der først foretages en arkæologi sk stikprøve af jorden.

Det var her, at Astrid Toftdal Jensen og hendes dygtige kolleger fra Holstebro Museum trådte til med deres udgravningsudstyr for at undersøge, hvad undergrunden måtte gemme på. Til deres store begejstring viste undersøgelsen sig at være langt mere frugtbar end forventet, da de stødte på to jordfæstegrave, som havde ligget uberørte i årtusinder.

For arkæologerne er det altid en helt særlig oplevelse at stå på et konkret sted og mærke forbindelsen til de mennesker, der beboede området længe før vores tid. De fundne grave er dateret til jernalderen, hvilket betyder, at de er cirka 2000 år gamle. Denne tidsbestemmelse er baseret på de genstande, som arkæologerne fandt i jorden sammen med de afdøde.

Blandt fundene var forskellige jerngenstande, som man formoder er knive, hvilket giver god mening, da kniven i jernalderen var et essentielt redskab, som de fleste bar med sig i hverdagen. Endnu mere bemærkelsesværdigt var fundet af seks forskellige lerkar i varierende størrelser. Arkæologerne vurderer, at der er tale om et komplet service, som er blevet lagt i gravene med et specifikt formål.

I jernalderens tro var det almindeligt at give den afdøde mad og drikke med i graven, da man mente, at disse fornødenheder var nødvendige for den lange rejse til efterlivet. Det er dog stadig for tidligt at sige præcis, hvad karrene har indeholdt, da genstandene endnu ikke er fuldt udgravet af deres beskyttende blokke. Processen med at bringe så gamle genstande sikkert op til overfladen er ekstremt delikat.

Fordi genstandene har ligget i jorden i to årtusinder, er de blevet utroligt skrøbelige og medtagne. Hvis man forsøgte at løfte dem direkte op med hænderne, ville de med stor sandsynlighed smuldre og gå i stykker. Derfor benytter eksperterne sig af en metode, hvor genstandene udgraves i såkaldte lerblokke. Dette indebærer, at man optager genstanden sammen med den omkringliggende jord i et præparat af blandt andet gips.

Når gipsen hærder og bliver hård, fungerer den som en beskyttende skal, der gør det muligt at flytte hele klumpen uden at risikere skader på det historiske materiale. Det er en tidskrævende, men nødvendig procedure for at bevare historien for eftertiden. Selvom fund af jernaldergrave ikke er helt unikke i Danmark, er begejstringen hos arkæologerne stadig den samme, selv efter ti år i faget. Det, der gør netop dette fund specielt, er det faktum, at gravene er bevaret.

I mange andre områder er fortidens grave blevet ødelagt gennem århundreders intensivt landbrug, hvor plovene har skåret gennem jordlagene og knust de gamle fund. Når man finder noget så velbevaret som ved Ausumgård, beskriver Astrid Toftdal Jensen det som en lille, men vigtig puslespilsbrik i den store fortælling om vores fælles historie. Efter udgravningerne i sidste uge er genstandene nu blevet transporteret til Konserveringscenter Vejle.

Her vil de gennemgå røntgenundersøgelser og blive fotograferet, så man kan bekræfte genstandenes form og funktion uden at ødelægge dem. Samtidig er der taget omfattende prøver til naturvidenskabelige analyser, som kan give endnu dybere indsigt i menneskene fra jernalderen





