Seniorrådgiver i Liberal Alliance fyret efter valg - økonomisk justering som primær årsag

Peter Astrup, seniorrådgiver for Liberal Alliance, er blevet afskediget på grund af partiets behov for at reducere sine faste udgifter efter folketingsvalget. Astrup beskriver beslutningen som økonomisk nødvendig, samtidig med at han fremhæver sin rolle i partiets håndtering af kontroversielle sager.

Efter folketingsvalget har Liberal Alliance været tvunget til at foretage en række interne omstruktureringer, som i sidste ende har ført til, at partiets seniorrådgiver Peter Astrup blev opsagt.

I et indlæg på Facebook, som Astrup selv har offentliggjort, forklarer han, at den primære begrundelse for hans afsked skyldes et behov for at 'justere de faste udgifter' i partiet, efter at valgresultaterne har sat økonomien under pres. Astrup skriver, at han oprindeligt havde forhandlet sig til meget gunstige betingelser, hvilket gjorde ham mere sårbar, da partiet måtte nedskære på lønudgifter for at balancere budgettet.

Selvom han ikke giver specifikke tal om sin løn, understreger han, at beslutningen om at reducere omkostningerne rammer både ham og andre medarbejdere, men at han er stolt af den indsats han har ydet i løbet af sin tid hos partiet.



Peter Astrup kom til Liberal Alliance i begyndelsen af 2025 efter en længere karriere som politisk journalist for et større medie.

Hans baggrund som analytisk skribent og hans evne til at formidle komplekse politiske emner har gjort ham til en betroet rådgiver for partilederen Alex Vanopslagh. I løbet af de sidste to år har Astrup haft en central rolle i flere af partiets mest omdiskuterede sager, herunder den såkaldte 'kokainsag', hvor han har stået ved siden af Vanopslagh og hjulpet med at navigere gennem den kritiske mediedækning.

I sit Facebook‑indlæg udtrykker Astrup sin stolthed over de beslutninger, der blev truffet i forbindelse med denne sag, og han fastholder, at partiet handlede korrekt under svære omstændigheder.



Samtidig nævner Astrup også en anden kontroversiel sag, som han refererer til som 'Cecilie Liv‑sagen'. Her forklarer han, at han personligt har haft samtaler med den involverede person, men at han i retrospektion ikke kan se, hvordan situationen kunne have været håndteret bedre.

Han udtrykker en vis forundring over, at partiets ledelse ikke har kunnet eller vil anerkende hans rolle i de beslutninger, der blev truffet, og han kritiserer den efterfølgende håndtering af sagen som utilstrækkelig.



Selvom afskedigelsen har skabt uro internt i partiet, fastholder Astrup, at hans afsked kun er et resultat af økonomiske realiteter og ikke en afspejling af hans faglige kompetencer eller loyalitet over for Liberal Alliance.

Han afslutter sit indlæg med at takke sine kolleger for samarbejdet og udtrykker håb om, at partiet vil fortsætte med at kæmpe for sine liberale værdier, selv i en tid med økonomisk usikkerhed. Astrup understreger, at han har altid været glad for sit arbejde, og at han forstår netop de beslutninger, som hans tidligere arbejdsgiver har måttet træffe i lyset af de nødvendige budgetjusteringer.

Hans afsked markerer dog et kapitelslut i Liberal Alliances historie, hvor økonomisk tilpasning har været den drivende faktor bag personalepolitikken





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liberal Alliance Peter Astrup Alex Vanopslagh Partiets Økonomi Politisk Rådgiver

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Store navne hylder Schmeichel efter karrierestopTV 2 giver dig overblik over de mest aktuelle nyheder og historier i samfundet lige nu - på under et minut.

Read more »

Kunst til 77 midtjyske skoler: Ny Carlsbergfondet udruller værker efter stort ansøgningstalNy Carlsbergfondet bekræfter, at 77 midtjyske folkeskoler får tilsendt kunstværker fra fondens samling efter en stor ansøgning fra regionen. Fondens direktør Michael Thouber udtaler sig om den overvældende interesse og betydningen af at bringe kunsten ind i skolens hverdag. Der er tale om mere end 650 værker af anerkendte kunstnere, der nu distribueres til knap 300 skoler landet over.

Read more »

To omkomne efter ulykke på papirfabrik i WashingtonTo personer er omkomne efter en ulykke på en papirfabrik i Longview i Washington. Ni er fortsat savnet, og det forventede dødstal er oppe på 11 personer. En kemikalietank kollapsede og udledte mere end 500.000 gallons af en stærkt ætsende væske.

Read more »

Ungdomsparti lægger Kongehuset i graven: 'Afskaf det!'»Selvfølgelig er Kongehuset kultur, men det hører nok snarere til på et museum end i nutiden,« siger Ezekiel Rohde, der er formand for Liberal Alliances Ungdom.

Read more »