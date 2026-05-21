Der er stor interesse for at blive klogere på den omstridte koloniløshed i Grønland. DR har lavet en dokumentar, men kobbermineralspecialisten Henrik Knudsen har en uildet fortælling om det corsé kapitel i den danske kolonifortid, hvor der blev udvundet kryolit, et ekstremt sjældent mineral, som blev brugt iproduktion af aluminium. Bogen om denne historie laves på baggrund af mange år i arkiverne.

Den omstridte DR-dokumentar vil man slet ikke glemme og i stedet læse seniorforsker Henrik Knudsens uhildede fortælling om et kulørt kapitel i den danske kolonifortid.

Det er ikke let at ikke at ærgres over, at dette storværk først udkommer nu. Bogen om den 130-årige udvinding af kryolit – det sjældne mineral, som bruges til produktion af aluminium – i Sydgrønland burde være udkommet. Der er imidlertid en god grund til timingen. Knudsen, der er seniorforsker ved Rigsarkivet, er anderledes grundig og har brugt år i arkiverne for at sammenstikke sin uhyre interessante historie.

Kontrasten til det aktivistiske makværk, der støttede sig på en talblind kolonialismeforsker, er slående. Men Knudsen er en venlig mand og nøjes med – i en note – at bemærke, at man »kan mene, hvad man vil, om dette forsøg (på at beregne den danske fortjeneste ved kryolitudvindingen(f. 1982) er cand.mag. i idéhistorie og har skrevet for Weekendavisen siden 2009. Han er sports- og kulturskribent samt litteratur- og teaterkritiker.

Aktiverne og økonomer er fortsat uenige om, hvordan værdien af kryolitminen i Grønland skal opgøres. Ved et debatarrangement på Københavns Universitet fortsatte striden. Man forstår godt, at Trump og Vance betragter Grønland som en farlig, frossen ødemark, der har brug for en landinspektør. Sådan er stedet blevet skildret i amerikanske film, romaner, aviser, computerspil og missionsblade gennem 250 år





