Senior soumises af hjemmepleje: Saga om Hanne Rønnow Fjelstad og misprision af blodpropper

Anmeldelse om seniorer, der oplever problemer med at få den pleje og opmærksomhed, de har krav på fra hjemmeplejen i Odsherred Kommune. Blot citater fra dem, der har været involveret i sagens kredsløb, viser, at der er problemer med tilstedeværelse, undfangelse af alvorlige problemer og respekt for den ældre persons ønsker og behov.

Da Hanne Rønnow Fjelstad talte i telefon med sin 75-årige mor, Susanne Fjelstad, den 30. april, kunne hun høre, der var noget, der ikke var, som det skulle være.

Faktisk sagde moren det selv. og sådan havde det været i to dage, fortæller hun. Susanne Fjelstad bor i Nykøbing Sjælland og får hjemmehjælp, da hun har meget lav lungefunktion og trækker vejret ved hjælp af et iltapparat. Den ældre kvinde er normalt helt klar i hovedet, selvom kroppen er slidt, og hun plejer altid at have radioen eller TV'et tændt- Men den dag kunne jeg høre, der var helt stille.

Min mor sagde, hun ikke kunne finde ud af at tænde for radioen eller TV'et, og så vidste jeg, noget var helt galt, beretter Hanne Rønnow Fjelstad. Hun kontaktede derfor straks hjemmeplejen i Odsherred, men fik svaret, at moren ville blive tilset af en vikar på den faste rute.

For at gøre en lang historie kort gik der efterfølgende fem dage, hvor Hanne Rønnow Fjelstad med stigende desperation kontaktede hjemmeplejen, vagtlægen og morens læge for at få nogen til at undersøge, hvad der var galt. Susanne Fjelstad fik kun taget blodtryk, som var tårnhøjt, målt temperatur og blodsukker, som var normalt. Hanne Rønnow Fjelstad kørte også selv de 100 kilometer fra Frederiksberg for at besøge moren, som stadig virkede konfus og anderledes.

- I løbet af den uge troede hjemmeplejen enten, der var tale om væskemangel, eller at min mor var ked af, at hendes faste hjemmeplejer skal stoppe, fortæller Hanne Rønnow Fjeldstad, som på den ene side stolede på hjemmeplejernes faglighed, på den anden side havde en klar fornemmelse af, at der var noget helt galt. Det betyder oversat "små blodpropper opstået for nylig".

Først da Hanne Rønnow Fjelstad ifølge hendes egen udlægning truede med at fortælle om sagen i pressen, ringede morens lægehus 112, og Susanne Fjelstad blev indlagt, først i Holbæk og siden på SUH Roskilde. Herefter har Hanne Rønnow Fjelstad kæmpet for, at misforståelserne ikke gentager sig. Hun beklager at have underladt sig selv og kollegerne for skødesløst under pres fra kommunen og derfor var utrolig glad over, at hendes mor fik hjælp med respekt for hendes ønsker.

Men hun frygter, at flere ældre i kommunen risikerer at undergå, hvis der ikke sker noget med problemet. Louise Zachariassen, SOSU-hjælper i Odsherred Kommune, oplever også problemer med badet overgået og brugere, som ikke bliver bemandet, som der skal. Således er hun blevet mere selvstændig i sin indsats for borgerne, og mange kolleger, hun kender, har samme oplevelse. Odense'udvalg for Ældre, Sundhed og Forebyggelse's indtalelse har kodet misbrug og manglende ressourcer i hjemmeplejen.

Det er en kommentar at præget og en interpellation rettet mod Odsherred Kommune





