Senere skolestart giver bedre trivsel og koncentration for 9. klassetilfældet

På Th. Langs Skole i Silkeborg har eleverne i 9. klasse fået mulighed for at møde senere, hvilket har ført til øget trivsel og bedre koncentration. Gloria Monique Iljin, en af eleverne, oplever, at hun får nok søvn og er mere udhvilet, mens pædagogisk leder Mette Øbo forklarer, at forsøget med senere skolestart er blevet permanent efter positive resultater. Selvom karaktergennemsnittet endnu ikke er steget, viser et amerikansk studie, at senere skolestart kan have positive effekter på elevers præstationer.

To ud af tre elever i landets 9. klasser sover for lidt. Men ikke Gloria Monique Iljin fra Silkeborg. Uret viser 7.32. Tandbørsten brummer, og hun er lige stået op.

Det kunne normalt rime på travlhed og stress, men ikke lige her. For hun møder først klokken ni. - Jeg har nok sovet lige over otte timer, siger hun, mens hun regner baglæns med fingrene. Hun går på Th.

Langs Skole i det centrale Silkeborg. Hendes storesøster er allerede taget af sted til handelsgymnasiet, og lillesøsteren er også taget i skole. - Det er rart, at det er så roligt, siger Gloria Monique Iljin, mens hun har tid til at lægge makeup. Fra forsøg til hverdag Tilbage i 2022 fik det national interesse, at de ældste elever på skolen i Silkeborg nu skulle møde klokken ni i stedet for otte.

Dengang var det en treårs forsøgsperiode. - Vi har oplevet bedre trivsel, større koncentration og mindre træthed sidst på dagen, forklarer pædagogisk leder Mette Øbo, Th. Langs Skole. Allerede inden forsøgsperioden udløb, besluttede ledelsen at gøre den alternative mødetid permanent.

- Det er også givet udslag på børnenes socialliv sammen. De orker hinanden mere og hiver ikke telefonen frem som det første om morgenen, når de venter på, at skolen begynder, siger hun. Men burde I ikke arbejde for, at forældrene får børnene tidligere i seng, så børnene kan møde klokken otte ligesom alle andre?

- Det er det spørgsmål, som vi bliver mødt med flest gange, siger Mette Øbo og fortsætter: - Den unge pubertetshjerne frigiver rent biologisk søvnhormoner senere i den livsperiode, og den naturlige træthed indtræffer først senere - måske ved 23-24 tiden. Har to timer ekstra hver morgen Inden Gloria Monique Iljin begyndte på Th. Langs Skole i 8. klasse, så hendes morgener helt anderledes ud. Dengang gik hun på Balletskolen i Holstebro, og hun stod op klokken 5.30.

- Men selvom jeg gik tidligere i seng, havde jeg svært ved at falde i søvn, så jeg fik ikke sovet lige så meget som nu, siger hun. En knæstade satte en stopper for balletkarrieren, og derfor skulle hun finde en skole i Silkeborg, hvor hun bor. Hun valgte ikke skolen, fordi man møder klokken 9, men i dag er hun utrolig glad for det. - Jeg kommer rolig i skole uden stress, og så føler jeg mig mere koncentreret.

Jeg er 100 procent sikker på, at jeg har fået den søvn, som jeg har brug for, siger hun. Ikke nødvendigvis højere karakterer lige her I begyndelsen med den nye mødetid, husker Mette Øbo, at de ældste elever selv var overraskede over, hvilken forskel det gjorde. - Mange elever udtalte, at 'jeg synes, matematik er blevet nemmere', siger hun. Hun tror, at matematik er en kompliceret fag for mange, som kræver ekstra koncentration.

- Og vi oplever, at koncentrationsevnen, fagligheden og trivslen er steget, siger Mette Øbo. Th. Langs Skole ligger over karaktergennemsnittet i de obligatoriske prøver i grundskolen, viser tal fra Uddannelsesstatistik. Dog har karaktergennemsnittet ikke rykket sig endnu, efter at den nye mødetid blev indført.

- Målet er ikke i sig selv, at der skal boostes karakterer. Vores mål er, at vores elever har det godt, en god hverdag og et godt ungdomsliv, siger hun. Et amerikansk studie har vist, hvordan elevers karakterer steg i den amerikanske by Seattle, da de skulle møde senere.

Det hjælper Gloria Det amerikanske studie har blandt andet gjort, at delstaten Californien har indført en regel om, at undervisningen først må begynde klokken 8.30 på high schools - det som bedst kan betegnes som ungdomsuddannelser herhjemme. Modsat har en dansk søvnforsker tidligere udtalt, at der ikke er fagligt belæg for at flytte mødetiden for børn. Det handler om sengetiden først og fremmest.

Uanset, hvad forskningen siger, så er Gloria Monique Iljin sikker på, at den senere mødetid virker for hende. - Jeg føler mig ikke træt i løbet af skoledagen, og jeg er klar på at fortsætte min dag efter skole, siger hun. Lavpraktisk har den senere mødetid ikke ført til væsentlige længere skoledage for de ældste elever på Th. Langs Skole.

Før var lektionerne 65 minutter, men de er blevet forkortet til 60 minutter. Den forskel har gjort, at eleverne har lidt færre timer end førhen. - Det, vi tog der, vandt vi på energien og koncentrationen i timerne, siger pædagogisk leder Mette Øbo





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skolestart Trivsel Koncentration Søvn Uddannelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

10 år senere står dansk sensation stadig lysende klart: 'Jeg får næsten tårer i øjnene'Hans-Kristian Vittinghus er til sit første VM som badmintonlandstræner. For ti år siden vandt han historisk guld til Danmark.

Read more »

Efter fem måneder: Forbund trækker pludselig fyring tilbage»Dansk Taekwondo Forbund giver en uforbeholden undskyldning.«

Read more »

Umami-ekspert giver tips: Sådan skruer du op for ‘bassen’ i al slags madGyldne gensyn: Gastrofysiker Ole G. Mouritsen giver her tips og trick til, hvordan du pifter alt fra sovsen til vegetarbøf op og giver maden masser af umami.

Read more »

Årsagen til dårlig ånde er ofte simpelForskning viser at dårlig ånde ofte skyldes bakterier i munden og utilstrækkelig mundhygiejne. Artiklen giver råd til at forbedre mundhygiejnen og undgå problemet.

Read more »

Håndboldskuffelse, fan-uro, varmepumpeboom og Superliga-sejr – et overblik over søndagens begivenhederSkjern Håndbold tabte afgørende kamp mod GOG, Silkeborg IF-fans tilbageholdt af politiet, stigende interesse for varmepumper og Silkeborg IF vinder vigtig Superliga-kamp. Desuden rapporteres om et forhindret tyveri, tilskud til ulvesikring og problemer ved færgeoverfart.

Read more »

Dansker vinder 1,5 million kroner for 57 kroners indsatsEn dansk spiller har vundet 1,5 million kroner på et spil for 57 kroner. Samtidig er implementeringen af en ny lov i Grønland, der skal sikre bedre kontrol med udenlandske investeringer, udsat. Forsinkelserne vækker kritik, da Grønland befinder sig i en geopolitisk følsom position og manglende kontrol kan udnyttes af USA.

Read more »