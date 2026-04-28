Seksuelle overgreb kan have langvarige fysiske konsekvenser

Ny forskning viser, at personer udsat for seksuelle overgreb har en markant øget risiko for at udvikle vedvarende fysiske helbredsproblemer, selv mange år efter hændelsen. Dette inkluderer funktionelle lidelser, som uforklarlige smerter og træthed.

Denne artikel undersøger de langsigtede fysiske konsekvenser af seksuelle overgreb. Mens de psykologiske følger som PTSD, angst og depression er velkendte, er det mindre anerkendt, at seksuel vold også kan manifestere sig fysisk og vedvare i kroppen i mange år efter hændelsen. Dette kan udtrykke sig som en række vedvarende fysiske symptomer, der påvirker dagligdagen, uden at traditionelle medicinske undersøgelser kan påvise en klar fysisk eller psykisk årsag.

Forskningen fokuserede på at fastslå hyppigheden af funktionelle lidelser – tilstande med vedvarende fysiske symptomer uden identificerbar medicinsk forklaring – hos personer, der har oplevet seksuelle overgreb, og hvordan risikoen udvikler sig over tid. Resultaterne viste en markant øget risiko: personer udsat for seksuelle overgreb havde hele 69 procent højere sandsynlighed for at udvikle disse vedvarende fysiske helbredsproblemer sammenlignet med dem, der ikke havde oplevet seksuel vold.

Desuden var risikoen for at udvikle mere omfattende helbredsproblemer, med flere og generende symptomer på tværs af kroppen, seks gange højere blandt overlevende. Overleverne rapporterede generelt flere symptomer, der også var mere alvorlige og påvirkede flere dele af kroppen. Vedvarende smerter, træthed og andre fysiske symptomer er almindelige langsigtede konsekvenser. Forskningen fremhæver, at seksuelle overgreb har en særlig kraftig effekt sammenlignet med andre former for vold, som psykisk og fysisk mishandling.

Seksuelle overgreb kan sætte kroppen i en vedvarende tilstand af fysiologisk alarmberedskab, hvor smerte og andre kropslige fornemmelser bliver sværere at regulere. Signaler, der normalt ville aftage, bliver i stedet forstærket, og denne proces kan over tid blive en fastlåst tilstand. Denne forskning understreger, at seksuelle overgreb ikke kun er en traumatisk oplevelse for den enkelte, men også et betydeligt folkesundhedsproblem med langvarige konsekvenser for både mental og fysisk sundhed.

Resultaterne antyder, at mange personer med uforklarlige smerter eller vedvarende somatiske symptomer kan have en skjult traumehistorie, selvom de ikke eksplicit deler disse oplevelser med deres læge. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner på centre for ofre for seksuelle overgreb informerer overlevende om risikoen for langvarige somatiske symptomer, udover de psykiske, for at normalisere oplevelsen, mindske skam og sikre en helhedsorienteret behandling. Sundhedspersonale bør være opmærksomme på muligheden for tidligere seksuel vold hos patienter med funktionelle lidelser.

På et bredere plan bør seksuelle overgreb anerkendes som en væsentlig risikofaktor for både psykiske og fysiske helbredsproblemer, og der bør gøres en indsats for at uddanne læger og sygeplejersker i sundhedsvæsenet om de skjulte helbredsrisici forbundet med seksuelle overgreb og voldtægt. Øget opmærksomhed og forståelse kan føre til større anerkendelse af overlevernes erfaringer og styrke tilliden til sundhedssystemet





