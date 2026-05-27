Seks personer dømt for selvtægt mod påståede pædofile

En gruppe selverklærede pædofilijægere er idømt fængsel for at have lokket mænd til øde steder og overfaldet dem. Gruppens leder fik fem et halvt års fængsel.

En gruppe selverklærede pædofilijægere , der opererede under navnet Pedo Hunting Denmark , er onsdag blevet idømt fængselsstraffe i Retten i Glostrup. Gruppen bestod af seks personer, som ifølge anklageskriftet har begået en række overfald mod mænd, de mistænkte for at være pædofile.

Retten fandt det bevist, at de tiltalte havde anvendt datingapps som lokkemad for at få ofrene til at møde dem på øde steder i Albertslund, Vallensbæk, Brøndby Strand og på Amager Fælled. Overfaldene fandt sted i perioden fra juni 2024 til juni 2025. Dommen faldt efter en omfattende retssag, hvor flere vidner og tekniske beviser blev fremlagt. Den 22-årige mand, der blev anset som gruppens leder, blev idømt fængsel i fem år og seks måneder.

Han var tidligere dømt for vold og havde udført meget grov vold i forbindelse med overfaldene. En 19-årig kvinde, der fungerede som lokkedue og mødte ofrene på de aftalte steder, blev idømt tre år og seks måneders fængsel. Tre andre tiltalte fik hver tre års fængsel, mens en sidste tiltalt, der kun var tiltalt for at have deltaget i ét overfald, blev idømt fire måneders fængsel.

Dommen er et markant eksempel på, at retssystemet tager afstand fra selvtægt, uanset hvor velmenende den påstås at være. Overfaldene blev udført med stor brutalitet. Ifølge retsdokumenterne mødte kvinden først ofrene og bekræftede deres identitet, hvorefter de øvrige gruppemedlemmer kom frem og overfaldt dem. Ofrene blev slået, sparket og truet, og i flere tilfælde blev der brugt våben som køller og knive.

En af de overfaldne mænd fik alvorlige kvæstelser og måtte indlægges på hospitalet. Gruppen filmede overfaldene og lagde videoerne på sociale medier under hashtagget pedohunting, hvilket førte til, at politiet blev opmærksom på sagen. Efterforskningen afslørede, at gruppen havde en hierarkisk opbygning med en tydelig leder, der planlagde og koordinerede aktionerne. De brugte falske profiler på datingapps som Tinder og Grindr for at lokke potentielle ofre til at aftale stævnemøder.

Når ofrene ankom til de øde steder, blev de konfronteret og angrebet. Retten lagde vægt på, at ofrene ikke var dømt for nogen forbrydelse, og at gruppen ikke havde nogen ret til at udøve selvtægt. Dommeren understregede, at sådanne handlinger underminerer retsstaten og kan føre til farlige fejltagelser, da gruppen ikke havde nogen juridisk eller faktuel basis for at vurdere ofrenes skyld. Sagen har vakt stor opsigt i Danmark og har rejst spørgsmål om grænserne for civil ulydighed og selvtægt.

Selvtægtsgrupper, der jagter påståede pædofile, er et stigende fænomen i flere lande, herunder Danmark. Mens nogle ser dem som beskyttere af børn, understreger jurister og politi, at sådanne handlinger er ulovlige og kan have alvorlige konsekvenser. I denne sag kom det frem, at flere af ofrene ikke havde nogen pædofil baggrund, men blot var blevet udpeget tilfældigt af gruppen. Det rejser tvivl om metoderne og risikerer at skade uskyldige mennesker.

Dommen sender et klart signal om, at retten tager afstand fra selvtægt, og at enhver borger har ret til en retfærdig rettergang, uanset anklager. Foreningen Offerrådgivningen har udtalt, at ofrene i sagen har brug for støtte, da de har været udsat for grov vold og trusler. Samtidig har politiet advaret om, at lignende grupper kan dukke op, og opfordrer borgere til at anmelde mistanke om pædofili til myndighederne i stedet for at tage loven i egen hånd.

Sagen forventes at blive anket til landsretten, da flere af de dømte har meddelt, at de vil kæmpe for at få reduceret deres straffe





