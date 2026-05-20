Seks måneder gammel dreng forsvandt fra hospital i Tyskland, senere fundet i Ungarn

En seks måneder gammel dreng forsvandt midt om natten fra et hospital, hvor han var indlagt til akut behandling, og myndighederne frygtede hurtigt, at barnets liv var i fare. Ifølge tyske myndigheder er både barnet og den 31-årige mor blevet fundet i Ungarn efter en omfattende eftersøgning, der begyndte natten til tirsdag. Babyen blev ifølge oplysninger fra tyske medier fjernet fra Helios-klinikken i Duisburg omkring klokken 02.00, selvom behandlingen endnu ikke var afsluttet. Lægerne vurderede, at barnet fortsat havde behov for akut medicinsk hjælp, og derfor blev situationen hurtigt betragtet som yderst alvorlig. Efterforskerne offentliggjorde senere et billede af kvinden i håb om at få hjælp fra offentligheden til at finde hende og barnet. Sent tirsdag aften kom gennembruddet så i sagen. Anklagemyndigheden oplyste, at mor og barn var blevet lokaliseret i Ungarn. Der er dog fortsat mange ubesvarede spørgsmål. Myndighederne har endnu ikke oplyst, hvordan de to blev fundet, eller under hvilke omstændigheder de befandt sig i landet.

