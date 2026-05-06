Sejrsdagen i Rusland bliver en spektakulær fiasko på grund af ukrainske droneangreb

Årets Sejrsdagsparade i Moskva bliver markant mindre end tidligere år på grund af frygten for ukrainske droneangreb. Den traditionelle militærparade på Den Røde Plads vil ikke have motoriserede køretøjer eller samme antal tropper som tidligere år. Rusland-eksperter mener, at et eventuelt droneangreb under paraden ville være et stort problem for Vladimir Putin.

Årets fejring af Sejrsdagen i Rusland bliver markant anderledes end tidligere år, især i Moskva. Den traditionelle militærparade på Den Røde Plads, der normalt er en spektakulær begivenhed med tusindvis af tropper, kampvogne, atommissiler og andet militært udstyr, vil i år være betydeligt reduceret.

Grunden til ændringerne er ifølge eksperter den øgede risiko for ukrainske droneangreb, hvilket vil være et stort problem for Vladimir Putin, hvis et sådant angreb skulle finde sted under paraden. Det ville være et elendigt syn for den russiske præsident, hvis folk skulle flygte i panik under paraden, siger Rusland-ekspert Flemming Splidsboel fra DIIS til B.T. Trods frygten for et droneangreb fortsætter de russiske tropper med at øve paradegang i dagene op til 9. maj.

Der vil dog ikke være motoriserede køretøjer til stede, og antallet af marcherende tropper foran Kreml vil være markant reduceret. Det er en helt anden skala end tidligere år, da de potentielle mål for ukrainske droner er færre. Den russiske regering har allerede forsøgt at forklare den mindre parade ved at henvise til en terrortrussel fra Ukraine. Vladimir Putins talsmand, Dmitrij Peskov, har udtalt, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger bliver taget for at minimere faren.

Netop 'terror' er det officielle ord, som den russiske regering bruger til at beskrive de ukrainske drone- og missilangreb på russisk jord, militære anlæg og olieinfrastruktur. Det er et tydeligt tegn på, at Ukraine kan komme tæt på paraden 9. maj, hvis de ønsker det. B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Dmitrij Peskov, men den russiske præsidents talsmand har endnu ikke reageret





