Sebastian søger kærligheden på Facebook med autisme som en del af sit liv

20-årige Sebastian Gosvig, der er født med infantil autisme, har modigt startet en søgen efter en kæreste på Facebook. Han drømmer om en partner, der kan acceptere ham, som han er, og som han kan dele livet med. Hans oplevelse af ensomhed og ønsket om nærvær er noget, der deles af flere på hans bosted, Nørholm i Herning, hvor der arbejdes aktivt med emner omkring seksualitet og relationer.

Der er en derude til os alle. Det tror Sebastian Gosvig i hvert fald på. Han har et stort ønske om at få en kæreste. Nogle gange, når jeg føler mig alene, kunne det være dejligt at sidde i sofaen sammen med én og se fjernsyn og film, siger han. Der er bare det, at Sebastian Gosvig måske har lidt ekstra udfordringer, når det kommer til kærlighed slivet. For han er født med udviklingsforstyrrelsen infantil autisme. Det gør, at han kan have svært ved sociale relationer. Men det har ikke sat en stopper for hans søgen. Han har nemlig lavet et opslag på Facebook, hvor han leder efter kærlighed en. Første gang var det lidt grænseoverskridende. Man skulle lige tage mod til sig, siger han.

Sebastian Gosvig er meget klar omkring, hvad han drømmer om i en kæreste. Én, der kan acceptere mig, som jeg er, siger han. I opslaget har han både skrevet lidt om sine hobbyer, men også om nogle af de ting, som han kæmper med. Jeg har en dårlig vane med at sige undskyld, når der ikke er noget at sige undskyld for, læser han højt fra sin telefon.

Flere som Sebastian drømmer Sebastian Gosvig bor på bostedet Nørholm i Herning, hvor der hovedsageligt bor mennesker, som er udviklingshæmmet. Og ifølge Philip Lundgreen Johannesen, der er pædagog og seksualvejleder på Nørholm, er der flere på bostedet, der ligesom Sebastian Gosvig drømmer om en kæreste. Det er noget, de taler højt om, fordi kærligheden uanset udfordringer er almengyldig, mener Phillip Lundgreen Johannesen. Vi har en gang i måneden, hvor borgerne kan komme og snakke om forskellige emner inden for det store område, der hedder seksualitet. Det kan være kærester, grænser, hjælpemidler og alt muligt andet, siger han.

For Sebastian Gosvig er det seksuelle en vigtig del af en kæresterelation. Det føles bare naturligt at kunne kysse på en pige, man godt kan lide, siger han. Selvom der ikke har været nogle seriøse henvendelser på Sebastian Gosvigs Facebookopslag endnu, holder han håbet om tosomheden højt. Jeg kunne godt tænke mig en at dele livet med. En, man kan sige til, hvis man har haft en svær dag og har brug for at snakke, siger han.

Sebastian Gosvigs søgen efter kærligheden er et vidnesbyrd om, at længslen efter nærvær og intimitet er universel, uanset personlige udfordringer. Som 20-årig med infantil autisme har Sebastian oplevet sværhedsgrader i at etablere sociale relationer. Alligevel har han modigt valgt at tage sagen i egen hånd ved at dele sin søgen på Facebook, et digitalt udstillingsvindue for hans drømme og sårbarheder. Hans ønske om en kæreste er ikke kun et behov for selskab, men et dybtfølt ønske om at dele livet med en person, der kan acceptere ham, som han er, og som han kan vende sig til, når livet føles overvældende. Denne autentiske tilgang, hvor han åbent deler både sine styrker og sine udfordringer, som eksempelvis sin tendens til at undskylde overdrevent, viser en modenhed og en vilje til at være sårbar i sin søgen efter den store kærlighed. Hans ærlighed er en invitation til at møde ham på et dybere plan, uden facader.

Oplevelsen på bostedet Nørholm i Herning, hvor Sebastian bor, understreger, at hans længsel ikke er en enlig sag. Pædagog og seksualvejleder Philip Lundgreen Johannesen bekræfter, at mange af beboerne, der primært er udviklingshæmmede, deler et stærkt ønske om at finde en partner. Dette tema adresseres aktivt i bostedets regi gennem månedlige samtaler om seksualitet i bred forstand, der omfatter alt fra kæresterelationer og personlige grænser til brug af hjælpemidler. Det er et bevis på, at seksualitet og ønsket om intimitet er fundamentale menneskelige behov, der bør anerkendes og støttes, uafhængigt af diagnoser eller kognitive udfordringer. For Sebastian er det seksuelle aspekt af et forhold også en naturlig og vigtig del af kærligheden, et udtryk for tiltrækning og intimitet, der fuldender billedet af et ønske om et meningsfuldt parforhold. Selvom de konkrete svar på hans Facebook-opslag endnu ikke har materialiseret sig til seriøse henvendelser, nægter Sebastian at lade sig slå ud. Hans vedholdenhed og optimisme er inspirerende og sender et klart signal om, at han er villig til at investere tid og energi i sin drøm om tosomhed. Han søger en ligeværdig partner, en sjæleven, der kan være der for ham i både medgang og modgang, en person at dele livets rejse med.





Autisme Kærlighed Relationer Sociale Medier Bosted

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Job er dybt chokeret og frygter biluheld: Nu kommer han med opråb»Jeg sidder med en grundfølelse af chok, når jeg kører på vejene. Jeg er en smule oprørt og meget bekymret,« siger han.

Read more »

– nu sætter han ord på: 'Jeg har mærket, at jeg skal videre'Jens Jacob Tychsens optræden med 'Toner fra Badehotellet' bliver Hr. Weyses sidste. Men det bliver ikke svært at sige farvel, siger han til B.T.

Read more »

Qvortrup efter vild Løkke-udmelding: Han afslører sin egen planLøkke tror ikke på, at en ny regering er på plads inden for en måned. Men dén udmelding afslører præcis, hvilke to partier han er i gang med at gøre møre, lyder det fra B.T.s politiske eksperter.

Read more »

Martin er ensom efter ulykke: Nu vælter beskederne ind56-årige Martin Nørgaard fra Ans har mistet en del af sine relationer, efter han er havnet i kørestol. Han har derfor søgt venner i et facebookopslag, som er blevet modtaget med en masse kærlighed.

Read more »

Martin søgte venner: Nu vælter det ind med beskeder56-årige Martin Nørgaard fra Ans har mistet en del af sine relationer, efter han er havnet i kørestol. Han har derfor søgt nye venner i et facebookopslag.

Read more »

Mand vandt 200.000 kroner i Lotto: 'Jeg var slet ikke klar over, at jeg spillede med'Det kom som et chok for manden, da han fik at vide, at han havde vundet.

Read more »