Sebastian Barthold klar for Mors-Thy Håndbold frem til 2028

Mors-Thy Håndbold har sikret sig den erfarne fløjspiller Sebastian Barthold. Aftalen løber frem til sommeren 2028, og klubben er begejstret for tilgangen af den tidligere Aalborg Håndbold-spiller.

Sebastian Barthold er klar til at iføre sig Mors-Thy -trøjen, og aftalen er blevet en realitet efter hurtig handling fra direktør Ian Marko Fog. THISTED: Inden mandagens slutspilskamp mod TTH Holstebro kunne Mors-Thy Håndbold meddele, at de har indgået en kontrakt med Sebastian Barthold , der løber frem til sommeren 2028. Dette er en spiller, der ikke behøver nogen nærmere præsentation. Der har været kort fra tanke til handling i sagen om Sebastian Barthold og Mors-Thy Håndbold .

Tilgangen af den mangeårige Aalborg Håndbold-fløj faldt på plads i fredags, og nu er de klar til at præsentere den mest prominente tilgang siden præsentationen af Henrik Tofts comeback i den blå trøje for nogle år siden. Mors-Thy Håndbolds direktør Ian Marko Fog stråler om kap med forårssolen, da han bliver bedt om at forklare, hvordan det ret opsigtsvækkende skifte er blevet en realitet. Det er som nævnt ikke hverdagskost, at Mors-Thy Håndbold henter en spiller med det CV, eller fra en klub, som i øjeblikket er forsvarende Champions League-vinder. \Ian Marko Fog, direktøren for Mors-Thy Håndbold, udtrykker sin begejstring over at kunne præsentere Sebastian Barthold som en del af holdet. Han fremhæver spillerens erfaring og kvaliteter, og understreger betydningen af denne tilføjelse for holdets ambitioner. Fog beskriver processen som en hurtig og effektiv manøvre, hvor begge parter hurtigt fandt fælles fodslag. Han roser Bartholds engagement og ønske om at blive en del af Mors-Thy-projektet, og udtrykker stor optimisme omkring fremtiden. Direktøren pointerer, at klubben er i konstant udvikling, og at tilgangen af spillere som Barthold er afgørende for at nå deres mål. Han understreger også, at klubben arbejder hårdt på at skabe et attraktivt miljø for spillere, hvor fokus er på både sportslig succes og personlig udvikling. Denne aftale er et tydeligt signal om Mors-Thys ambitioner og vilje til at konkurrere på højeste niveau. Klubbens ledelse ser Bartholds tilstedeværelse som en katalysator for yderligere vækst og succes.\Sebastian Barthold selv har også udtrykt sin begejstring over at skifte til Mors-Thy Håndbold. Han fremhæver klubbens engagement og de positive vibrationer, han har oplevet under forhandlingerne. Han er imponeret over klubbens vision og de ambitiøse mål, de har sat sig. Barthold ser frem til at bidrage med sine erfaringer og kompetencer, og han er ivrig efter at spille en central rolle i holdets fremtidige succes. Han understreger vigtigheden af et stærkt holdfællesskab og glæder sig til at arbejde sammen med sine nye holdkammerater. Barthold ser også frem til at opleve den atmosfære, der er kendt i Mors-Thy, og han håber at kunne begejstre fansene med sit spil. Dette skifte markerer et nyt kapitel i Bartholds karriere, og han ser frem til at skrive historie sammen med Mors-Thy Håndbold. Forventningerne er høje, og både klubben og spilleren er opsatte på at opnå store resultater sammen. Aftalen er et bevis på Mors-Thys evne til at tiltrække topkvalitets spillere og skabe et konkurrencedygtigt hold





