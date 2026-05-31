SBTI: Danske Bank og Rambøll er partnere på Børsen Bæredygtig, og SBTI ændrer rolle

Danske Bank og Rambøll er partnere på Børsen Bæredygtig, hvorfor alle artikler er frit tilgængelige for alle læsere. Danske Bank og Rambøll har ingen indflydelse på indhold eller redaktionelle valg på Børsen Bæredygtig.

Over ti år har klimavagthunden SBTI vurderet virksomheders klimamål på afstand. Nu vil organisationen langt tættere på selve omstillingen. Det er dog ikke uden risiko, vurderer ekspert SBTI, der ændrer nu rolle og vil ikke længere kun godkende virksomheders klimamål, men også hjælpe dem med at levere på dem. Engang var det nok at give store grønne løfter.

Det får nu en af erhvervslivets mest magtfulde aktører i den grønne omstilling til at foretage et markant skifte. Klimavagthunden SBTI (Science Based Targets Initiative), der verificerer og godkender virksomheders klimamål, annoncerede i den forgangne uge, at den fremover ikke kun vil kontrollere virksomhedernes ambitioner, men også hjælpe dem med at føre løfterne ud i livet.

‘Vi har eksisteret i ti år, vi har lært meget, og verden har ændret sig markant. Vi mente, at tiden var inde til at gøre status og sætte en ny retning for, hvordan vi kan maksimere vores gennemslagskraft,’ sagde David Kennedy, topchef i nonprofitorganisationen, til Wall Street Journal i forbindelse med offentliggørelsen af den nye strategi.

For Andres Rasche, der er professor på CBS med speciale i erhvervslivets arbejde inden for bæredygtighed, er der tale om et ‘fundamentalt skifte’ og endnu et tegn på, at arbejdet med bæredygtighed bevæger sig ind i en ny fase.

‘Overordnet bevæger vi os fra en ‘løfternes æra’, hvor virksomheder havde fokus på at sætte mål, til en ‘eksekveringens æra’, hvor virksomheder både skal og ønsker at levere på dem,’ siger han. Science Based Targets Initiative (SBTI) er en nonprofitorganisation, der godkender virksomheders klimamål ud fra, om de er i tråd med klimavidenskab og Paris-aftalen. Organisationen blev stiftet i 2015 af blandt andre CDP, UN Global Compact, World Resources Institute og WWF.

SBTI er i dag den mest udbredte globale standard for virksomheders klimamål, og mere end 10.000 virksomheder verden over har fået deres mål valideret af organisationen. Siden SBTI blev stiftet, har nonprofitorganisationen blåstemplet mere end 10.000 virksomheders klimamål verden over. SBTI blev den globale målestok for at godkende klimamål i tråd med videnskaben og Paris-aftalen efter flere år, hvor virksomheder og investorer famlede i blinde efter en fælles standard for, hvad et ambitiøst klimamål var.

Konkret vil klimavagthunden lave mere målrettede branchevejledninger, følge tættere op på virksomhedernes fremskridt og få virksomheder, banker og leverandører til at samarbejde om fælles løsninger. Ole Høy Jakobsen, klimachef, Nordic Sustainability, mener, at det er en positiv retning, SBTI bevæger sig i.

‘Mange virksomheder har brug for ekstern hjælp fra leverandører, banker og lovgivere for at skabe bedre forudsætninger for at nå deres mål. Og det er præcis de aktører, SBTI nu forsøger at påvirke med deres kombinerede muskler,’ siger han.

‘Ambitionen er rigtig god. Men lige nu er det stadig i en meget tidlig fase, og det er svært at vurdere, hvor effektivt det faktisk bliver implementeret,’ siger Ole Høy Jakobsen





