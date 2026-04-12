Satellitter i fare: Hvor sårbare er de?

Satellitter er afgørende for vores moderne samfund, men de er også sårbare over for forskellige trusler. Denne artikel undersøger de vigtigste risikofaktorer, herunder geopolitiske spændinger, solstorme og afhængigheden af private virksomheder. Den analyserer, hvordan disse faktorer kan påvirke satellitfunktioner og konsekvenserne for samfundet.

I næsten 50 år har vi formidlet astronomi og rumfart gennem radio, fjernsyn, bøger, foredrag og kurser, herunder på Folkeuniversitetet. Satellitter er blevet uundværlige i vores moderne samfund, og de anvendes til en lang række formål. Fra kommunikation og navigation til vejrudsigt og overvågning af jordens ressourcer er satellitter en integreret del af vores hverdag. Vi bruger satellitter til alverdens formål, men det gør os også sårbare, for satellitter kan ødelægges. For tiden kredser 15.

000 satellitter omkring Jorden, og tallet er stærkt stigende og vil nok passere de 100.000 inden 2040. Artiklen vil fokusere på nogle af de mest sårbare områder for satellitterne. Open source-kilder, især civile satellitbilleder, spiller en afgørende rolle i at overvåge og forstå globale begivenheder. Under Ukrainekrigen blev Starlink-satellitterne afgørende for landets kommunikation og infrastruktur, hvilket understregede den kritiske rolle, private firmaer og deres ejere spiller i moderne krigsførelse. I Iran-krigen er Hormuzstrædet et nøgleområde for oliehandlen, og adgang til pålidelige satellitbilleder er essentielt for at vurdere krigens konsekvenser. Men adgangen til disse billeder er blevet vanskeligere, da flere open source-kilder lukker ned for billeder af Iran og omegn. Heldigvis er der fortsat mange firmaer, både kinesiske og europæiske, der indsamler uafhængige observationer, dog i et begrænset omfang. Der er et utal af eksempler på den rolle, satellitter spiller i det civile samfund. De præcise tidssignaler fra GPS bruges ved økonomiske handler, og GPS styrer også transport af gods og fødevarer. Uden GPS kan mange områder meget hurtigt komme til at mangle mad, da fødevaretransport er afhængig af satellitter 20.000 km ude i rummet. Vi kender alle til solstorme, der opstår, når Solen udsender byger af elektriske partikler som elektroner og protoner, der skaber nordlys, når de rammer Jorden. De er normalt uskadelige, men kan undertiden blive så kraftige, at det i værste fald kan ødelægge tusindvis af satellitter. Solstorme er nok den største fare mod satellitterne. NASA har beskrevet en sådan potentiel begivenhed 10. og 11. maj 2024, hvor en solstorm skabte noget imponerende nordlys. Men NASA fik nogle problemer: En satellit ved navn ICESat-2 gik i sikker tilstand for at beskytte sine systemer, da stormen gjorde rumfartøjets positionskontrol tvivlsom. Få minutter senere måtte to andre satellitter (NASA's Aqua og Aura) også gå i sikker tilstand for at beskytte deres instrumenter og elektronik. Så skete der heller ikke mere, men hvis stormen havde været bare lidt kraftigere, kunne mange hundrede satellitter være blevet så beskadigede, at de ikke længere kunne bruges. Derfor overvåger NASA og alle, som har satellitter i rummet, vejret i rummet 24/7 for hele tiden at være på vagt over for solstorme. Disse begivenheder understreger behovet for robusthed og redundans i satellitsystemer for at sikre fortsat adgang til kritisk infrastruktur og data. Udviklingen af nye teknologier og forbedrede overvågningsmetoder er afgørende for at beskytte satellitter og minimere risiciene forbundet med rumvejret





