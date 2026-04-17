Sass Larsens bogforretning kørte i minus: 150.000 kroners underskud i første regnskab

Det nystartede selskab bag Henrik Sass Larsens bogudgivelse, OUTOFPOWER ApS, har præsenteret et første regnskab med et betydeligt underskud. Selskabet har en negativ egenkapital, og indtægterne fra bogprojektet har ikke været tilstrækkelige til at dække omkostningerne.

Henrik Sass Larsen s initiativ til at skabe en forretning centreret omkring sin bogudgivelse har hidtil ikke manifesteret sig i et positivt økonomisk resultat. Selskabet OUTOFPOWER ApS, som den tidligere socialdemokratiske minister både ejer og bestyrer, har fremlagt sit allerførste regnskab, der afslører et underskud på hele 150.848 kroner.

Virksomheden blev formelt etableret med det specifikke formål at fungere som et platform for bogudgivelser og var netop den enhed, der stod bag udgivelsen af titlen Tilbageslag. Denne bogudgivelse fandt sted i en periode præget af offentlighedens øgede opmærksomhed på sagen, der involverede Sass Larsen. Regnskabets detaljer vidner desuden om en negativ egenkapital på 130.848 kroner, hvilket indikerer en svag finansiel position. Samtidig fremgår det af opgørelserne, at der eksisterer likvide midler inden for virksomhedens rammer, men en væsentlig gældspost er rettet direkte mod ejeren selv. Henrik Sass Larsen blev sidste år, i september måned, idømt en ubetinget fængselsstraf på fire måneder som følge af besiddelse af overgrebsmateriale rettet mod børn. Denne sag omhandlede et betragteligt antal billeder og videoer, hvoraf en del af materialet tilhørte den mest alvorlige kategori. Under den efterfølgende retssag valgte han at erkende sig skyldig i besiddelse af det pågældende materiale, men forsøgte at redegøre for, at besiddelsen skete som led i en personlig søgen efter materiale, der vedrørte ham selv fra barndommen. Retten fandt dog ikke denne forklaring overbevisende og dermed troværdig. Den oprindelige plan for bogudgivelsen var at gennemføre den via et allerede etableret og anerkendt forlag. Dette samarbejde blev imidlertid afbrudt og droppet, efter at de meget alvorlige anklager mod Sass Larsen blev offentliggjort. Efter dette brud valgte Sass Larsen at påtage sig ansvaret for hele udgivelsesprocessen selv. Bogen opnåede desværre ikke den forventede kommercielle succes ved sin lancering, men den fandt dog vej til en række biblioteker fordelt over hele landet. Statistikker og opgørelser viste, at mindst 93 biblioteker valgte at investere i bogen, og samlet set blev der indkøbt omkring 200 eksemplarer. Regnskabet bekræfter dog, at de genererede indtægter fra bogprojektet slet ikke har været tilstrækkelige til at skabe et overskud for selskabet, hvilket understreger den økonomiske udfordring. Denne situation kaster lys over de vanskeligheder, der kan opstå, når personlige og juridiske problemstillinger potentielt påvirker kommercielle ventures, især i en bogudgivelseskontekst, hvor omdømme og offentlig perception spiller en væsentlig rolle for salget. Det understreger yderligere kompleksiteten i at lancere et produkt i skyggen af en så alvorlig sag, hvor mediebilledet og offentlighedens reaktioner kan have en afgørende indflydelse på det økonomiske udfald. OUTOFPOWER ApS står derfor over for en markant udfordring med at vende den negative økonomiske udvikling og potentielt skabe en rentabel forretning ud af bogprojektet, selvom der er en vis grad af likviditet til stede. Fremtiden for selskabet vil sandsynligvis afhænge af yderligere strategiske tiltag og en vurdering af, hvorvidt bogprojektet kan generere tilstrækkelige indtægter til at afdække gæld og skabe positiv egenkapital på sigt. Det er en illustrativ case for, hvordan udfordringer uden for den direkte forretningsverden kan have dybtgående konsekvenser for et iværksætterprojekt





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

