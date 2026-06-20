SAS tager stærke skridt imod alkohol- og narkotikaproblemer blandt kabiner

SAS beskriver sin zero‑tolerance og håndtering af promillesagn og positiv kokainprøve blandt kabinepersonale, mens de lover øget fokus på sikkerhed

SAS har for nylig inddraget en række bemærkelsesværdige kontroloplysninger, som har rejst spørgsmål vedrørende både alkohol- og narkotikabrug blandt kabinepersonale. I den sidste årstid blev flere kabineansatte ført under indlæring under for høje promillegrænser, og en af de største hørelsen foregik under en flyvning i Heathrow, hvor en 43-årig stewardesse blev stoppet med en promille på 2,54 - en værdi der er mere end tolv gange over den lovlige grænse.

Derudover er der registreret en positiv kokainsample hos en anden kabinemedarbejder, som efterfølgende indlægges til et 10-måneders betinget fængsel og forbydes at flyve over Fransk territorium i ét år. Disse hændelser fremhæver indsatsen om at beskytte både passager- og flygpersonalets sundhed og sikkerhed i en branche, hvor ydeevnen og ansvarlighed er afgørende. I den nuværende rapport om promillesagerne det fyldte år 2025 finder vi detaljerne for hvert tilfælde.

Den første forelse fandt sted i Stockholm-Arlanda, hvor en stewardesse blev meldt med en for høj promille, før hun skulle starte på en afgangstur. I marts samme år blev en anden kabineansat anholdt med en promille på 0,26 i forbindelse med en flyvning til København. De mest alvorlige vedkommende skete i Heathrow, hvor en 43-årig stewardesse blev stoppet i en promille på 2,54 - og skønnet til 12 gange over grænsen.

Disse tilfælde fremhæver den nødvendige opmærksomhed på at forbud give indflydelse på luftfartsindustrien, så et sikkert og pålideligt operativt miljø kan fastholdes. SAS har svart på alle henvendelser med at anerkende, at der er forekomster, men samtidig afviser de påstanden om en stigende problematik. Kommunikationschefen, Alexandra Lindgren Kaoukji, har erklæret, at de har en streng strategi om nul-tolerance over for alkohol og narkotika.

Hun understreger, at enhver sag der omhandler for høje promilleniveauer eller doping, håndteres med den største alvor og i overensstemmelse med gældende regler. Samtidig er der en kultur i SAS, som prioriterer sikkerhed som højest erstående krav, fordi de ved, at passagererne forventer et højt sikkerhedsniveau ved hver driftsdag.

Kort sagt er SAS optaget af at holde streng disciplin overfor kabinepersonalet, og de optager både staff og operationel praksis i fokus for at forhindre en situation, hvor en flyvning skulle kompromitteres på grund af alkohol- eller narkotikamæssig påvirkning. Der er fokus på at sikre, at sager behandles profesionelt, og at de involverede har den nødvendige assistance og rådgivning, så de kan komme videre i deres karriere uden at gå på kompromis med brandens omdømme





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SAS Alcohol Testing Kabinepersonale Sikkerhed Narkotika

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