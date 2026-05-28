SAS annullerer direkte ruter til Sarajevo, Istanbul og Nuuk i sommerferien

SAS har aflyst flere direkte flyruter i juli og august pga. høje flybrændstofpriser efter Iran-krigen. Passagerer må tilpasse sig med mellemlandinger eller andre datoer.

SAS har annulleret flere direkte ruter i sommerferien, herunder rejser til Sarajevo , Istanbul og Nuuk . Dette skyldes stigende flybrændstofpriser efter krigen i Iran, hvilket har fået flyselskabet til at tilpasse kapaciteten.

Passagerer, der har booket disse ruter, får tilbudt ombooking med mellemlandinger eller andre afgangsdatoer. En passager, Dalila Karalic, der skulle til Sarajevo med sin søn og forlovede, udtrykker frustation over aflysningen, især fordi det var hendes forlovedes første besøg i hendes hjemby. En anden passager, Adis Herak, skal nu rejse via Warszawa, hvilket forlænger rejsen til otte timer med en fem timers ventetid.

Begge undrer sig over manglen på direkte kommunikation fra SAS; Herak fandt ud af det via en app-notifikation og Facebook. SAS bekræfter, at tilpasningerne er midlertidige og løbende evalueres baseret på udviklingen i Mellemøsten. Derudover er der reduceret frekvens på visse indenrigsflyvninger i Norge, som eksempelvis Bergen-Oslo. Passagererne har forståelse for årsagerne, men påpeger vigtigheden af de direkte ruter til mindre known destinationer som Sarajevo, der tilbyder unik historie og kultur.

SAS opfordrer kunder til at følge med i opdateringer via deres kanaler





DRNyheder / 🏆 5. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SAS Aflyste Flyruter Sarajevo Istanbul Nuuk Sommerferie Flybrændstofpriser Iran-Krig Ombooking Kapacitetstilpasning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

33-årig mand varetægtsfængslet i sag om drabet på Søren Koch i Aarhus 2022En 33-årig mand mistænkt for drabet på 21-årige Søren Koch i Aarhus i marts 2022 er varetægtsfængslet. Manden er udleveret fra Nordirland, hvor han har været fængslet siden september 2024. Han er sigtet for drab og medvirken til drab. Antallet af kommunale sager om børn, der har brug for hjælp, er eksploderet, hvilket fører til længere ventetid og flere forældre, der vælger privat hjælp. To kvinder på 22 og 26 år er varetægtsfængslet i forbindelse med en håndgranat, der sårede en 31-årig mand i Skovlunde. SAS bekræfter udsættelse af genoptagelse af rute til 3. juli. Et russisk militærfly mistænkes for at have krænket finsk luftrum over Den Finske Bugt. Uganda lukker grænse til DR Congo for at indeholde ebola-udbrud. Fem personer er fundet i live i en grotte i Laos, mens to andre er savnet. Israel evakuerer beboere i Tyre, Libanon, og udvider operationen. En 26-årig dansk mand er tiltalt for at billige terror på Facebook i forbindelse med Hamas' angreb 7. oktober 2023. Ukraine præsenterer nye beviser for russisk mishandling. Israel har iværksat luftangreb mod Gaza.

Read more »

Bandekonflikt trækker tænder ud: Politiinspektør har bedt om assistanceDen Nationale enhed for Særlig Kriminalitet og andre politikredse er trådt til for at assistere Midt- og Vestjyllands Politi i den verserende bandekonflikt.

Read more »

Jill Biden troede, Joe Biden fik et slagtilfælde under katastrofal præsidentdebatBiden gik i stå og tabte tråden under direkte debat med Trump forud for præsidentvalget i 2024.

Read more »

'For Grønland er det ærgerligt': Efter bare en sæson lukker SAS rute til NuukEkspert ser flere mulige årsager til, at SAS lukker flyruten til Grønlands hovedstad.

Read more »

Færøsk folketingsmedlem: Vi kan blive afgørendeDe nordatlantiske mandater samt SF, Moderaterne og De Radikale er torsdag til regeringsforhandlinger.

Read more »