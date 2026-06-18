Sardiniens strande: Strenge regler kan give dig en dyr overraskelse

Turister på Sardinien risikerer store bøder, hvis de ikke overholder de nye regler på øens populære strande. Især den lyserøde strand Spiaggia Rosa er under særlig beskyttelse.

Sardinien er en af Middelhavets mest populære feriedestinationer, kendt for sit krystalklare vand og spektakulære kystlinjer. Men i de senere år har myndighederne på øen indført stadig strengere regler for at beskytte de sårbare naturområder mod masseturismens konsekvenser.

Turister, der ikke sætter sig ind i de lokale bestemmelser, risikerer store bøder og i værste fald bortvisning. En af de mest omtalte strande er Spiaggia Rosa på den lille ø Budelli. Stranden er berømt for sit unikke lyserøde sand, som skyldes knuste skaller og mikroorganismer. Allerede i 1990'erne blev den lukket for offentligheden for at forhindre, at sandet blev stjålet.

I dag kan besøgende kun beundre stranden på afstand, og enhver, der forsøger at tage sand med sig hjem, risikerer en bøde på op til 3.500 euro, svarende til omkring 26.000 danske kroner. For at sikre, at reglerne overholdes, patruljerer vagter langs kysten og uddeler bøder til overtrædere. Ud over Spiaggia Rosa er der flere andre strande på Sardinien, som har indført restriktioner for at begrænse antallet af besøgende og beskytte miljøet.

Strandene Cala Coticcio og Cala Brigantina på øen Caprera er eksempler på strande, hvor adgang kun er mulig med en autoriseret guide. Her er antallet af besøgende begrænset til et bestemt antal om dagen, og besøgende skal reservere plads på forhånd via en særlig app eller hjemmeside. På nogle strande opkræves et mindre miljøgebyr, som går til vedligeholdelse og beskyttelse af området. Derudover er der på visse strande indført et forbud mod at lægge håndklædet direkte på sandet.

I stedet skal besøgende medbringe en måtte eller et underlag for at forhindre, at sandet fjernes og spredes. Disse tiltag er en del af en større indsats for at bekæmpe de negative effekter af masseturisme, som har lagt pres på Sardiniens naturressourcer i årtier. Myndighederne håber, at de nye regler kan være med til at bevare de unikke strande for fremtidige generationer.

For turister betyder det, at det er vigtigere end nogensinde at sætte sig ind i de lokale regler, inden de besøger øens strande. Manglende overholdelse kan ikke blot resultere i store bøder, men også i en ødelagt ferie, hvis man bliver bedt om at forlade stranden. Det anbefales derfor at tjekke de seneste opdateringer på de officielle hjemmesider eller kontakte lokale turistkontorer, inden man tager af sted.

Sardinien byder stadig på mange fantastiske strandoplevelser, men det kræver lidt ekstra planlægning for at undgå ubehagelige overraskelser





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