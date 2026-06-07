Samling af nyheder fra Sjælland, Fyn og Jylland

Denne nyhedsamling indeholder beretninger om fodbold, håndbold, vejr, trafik, politi, udestuen og ulykker fra Danmark. En række lokalnyheder fra regionerne samles her. Der er blandt andet nyheder om Christian Eriksen, Mathias Gidsel, DMI varsler, Realen på Fanø, en voldtægtssag, en skypumpe og en motorbådulykke.

Christian Eriksen faldt til græsset undervejs i anden halvleg af Danmarks testkamp mod Ukraine søndag i Odense. Da det skete, brød Odense Stadion ud i stor, fælles jubel.

Da han gjorde det, var han omringet af en klynge af danske og ukrainske spillere. En svømmehal har taget alternative metoder i brug for at promovere sig selv, og en video, der gør grin med noget særligt, er gået rent ind hos algoritmen. Mathias Gidsel scorede 18 mål for Füchse Berlin, der vandt 43-38 over Flensburg-Handewitt i sidste runde af Bundesligaen. Danskeren scorede 13 af målene i første halvleg.

Gidsel slutter desuden sæsonen som suveræn topscorer i Bundesligaen med 319 mål (kun ét på straffe). Nummer to på listen er Kai Häfner med 256 mål. Her kom 132 på straffe. Merete Christensen mistede både telefon og nøgler på en kanotur, og da en dykker kom hende til undsætning, fandt han flere savnede genstande.

I morges udsendte DMI varsel om lokale skybrud og torden gældende for Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Skive, Struer, Thisted og Viborg. I kulissen er der nu igen uro på det ellers populære og stjernespækkede spillested Realen på Fanø, der er drevet af frivillige. For Realens tidligere kasserer, Knud-Erik Larsen, har indberettet Realen til.

For i den tid har der både været afholdt et bryllup, og så har to private lejet sig ind i Realens lokaler i henholdsvis Madsens Galleri og et yoga-studie. Madsens Galleri er det galleri, der udstiller værker af den afdøde kunstner og musiker Johnny Madsen, som oprindeligt er fra Thyborøn. I aften kan man på grund af testfodboldkampen mellem Danmark og Ukraine ikke se vores regionale udsendelse på TV 2 19.30 som normalt. Men I skal ikke snydes.

Vores vært Mathilde Fomsgaard Brander er i fuld gang med at forberede de regionale nyheder. Der er tale om en voldtægtssag, som involverer en 16-årig pige. Politiet fik anmeldelsen klokken 3.15 lørdag morgen. Rute 12 mellem Viborg og Herning har søndag eftermiddag været helt spærret på grund af et trafikuheld, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Uheldet er sket på hovedvejen ikke langt fra Hald Hovedgård, oplyser politiet. En bil, som blev ført af en 87-årig kvinde fra Karup-området, kørte op bagi en anden bil, som ville svinge ind på Ravnsbjergvej. Umiddelbart vurderet er det ikke alvorligt, siger vagtchefen. En skypumpe er søndag blevet spottet i Sydthy, skriver TV 2 Vejret, som har modtaget et billede af skypumpen fra Christina Madsen.

En skypumpe er en roterende hvirvel af luft og vanddamp, som kan opstå i ustabilt vejr under bygeskyer. Her kan små hvirvler ved jordoverfladen blive fanget af opvinde og strakt i lodret retning, hvilket øger rotationshastigheden, skriver TV 2 Vejret. Fænomenet ses oftest på dage med relativt svag vind, som det også er tilfældet i det nordlige Danmark i dag. En mand blev søndag eftermiddag forbrændt på en motorbåd, da han ville løsne proppen på varmeveksleren på en varm motor. Manden blev afhentet af helikopter, og herefter kunne båden ikke starte





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Christian Eriksen Mathias Gidsel Danmark Ukraine DMI Varsel Realen Fanø Voldtægtssag Skypumpe Trafikulykke Motorbåd Håndbold Fodbold Vejr Regioner Sjælland Fyn Jylland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Driftsforstyrrelse i Jylland og skybrudsvarsler samt andre regionale nyhederEn samlet oversigt over nyheder fra Jylland om internetforstyrrelser, skybrudsvarsler, pollenallergi, pesticider i jordbær, en ulykke med el-cyklist, politiindbrud, ministerpost og brandbekæmpelse, samt et resultat fra dansk cykelløb.

Read more »

Hundredevis af værnepligtige trænes i skov ved Skive - samtidig modstand mod militær brug af private skoveMilitær træning i private skove, trafikhændelse på motorvejsbro, internetforstyrrelser, skybrudsvarsel, pollenudsættelse og pesticidrester i jordbær: Få overblik over nyhederne fra Jylland og resten af landet.

Read more »

Tillidskrise i landbruget, kirkeministeriet opløses og GPS‑sporing af storkeunger i SjællandLandbrug & Fødevarer‑formand Søren Søndergaard kræver handling på kvælstofregulering, mens Ida Auken overtager kirkeministeriet. Storkeunger får GPS‑ringe for at reducere dødelighed, og DMI varsler skybrud i Midtjylland. Derudover stiger ventetiden på fodbehandling, og en invasiv buksbomhalvmøl truer haver over hele landet.

Read more »

Nyhedsoverblik: Klimaudfordringer, Landbrugskrise og Naturbevarelse i DanmarkEn omfattende gennemgang af aktuelle hændelser i Danmark, fra varsler om skybrud i Jylland og invasive larver i haverne til politiske spændinger i landbruget og administrative ændringer i Kirkeministeriet.

Read more »