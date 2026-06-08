Samlever af folketingsmedlem idømt betinget fængsel

En samlever af folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen er idømt 30 dages betinget fængsel med vilkår om 40 timers samfundstjeneste for besiddelse af stoffer med henblik på videresalg.

En samlever af folketingsmedlem Cecilie Liv Hansen er idømt 30 dages betinget fængsel med vilkår om 40 timers samfundstjeneste for besiddelse af stoffer med henblik på videresalg.

I retten i Kolding har han ifølge Ritzau erkendt, at han den 3. december sidste år havde været i besiddelse af 121 gram hash, 46 gram skunk og 15 poser med cannabisvingummier. Han forklarede, at han var økonomisk presset, fordi han var blevet opsagt. Samleveren havde aftalt salget af stofferne via sms-beskeder med en person, som han ikke ville navngive i retten.

Det kom også frem, at han i 2018 var blevet idømt en bøde på 2.000 kroner for besiddelse af hash. Cecilie Liv Hansen blev ekskluderet fra partiet Liberal Alliance fire dage efter valget, fordi hun ifølge partiet havde løjet over for dem. Hun er fortsat medlem af byrådet i Kolding og regionsrådet





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Cecilie Liv Hansen Samlever Betinget Fængsel Stoffer Videresalg

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