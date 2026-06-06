Samlet nyhedsoversigt: Person fundet, skolelukning, voldsomt vejr, bilbrand og fodboldrøre

Denne nyhedsoversigt dækker over en række begivenheder: Politiet meddeler, at en eftersøgt person er fundet. En skolelukning tvinger en pige til at skifte efterskole. Det ustadige sommervejr fortsætter med regn og potentielt meget nedbør. En dieselbrand spreder sig til omkringliggende område, mens der i fodbold er røre omkring Silkeborg IF's træner. Endelig misser CSM Bucuresti med dansk kerne Champions League-finalen i håndbold.

På en alvorlig note: Politi et har fundet den eftersøgte person og udtaler, at de ikke længere har brug for offentlighedens hjælp. Meddelelsen kom klokken 19.26.

I andre nyheder: En pludselig skolelukning har fået en ung pige ved navn Marie til at måtte vælge en anden efterskole, da hun skulle have begyndt i niende klasse efter sommerferien. Tillykke til alle nyuddannede! Mens sommerenekstraordinært har givet os både sol og regn, fortsætter det ustadige vejr i mindst en uge.

Flere fronter vil passere Danmark med regn og byger, og lokalt kan der inden for en uge falde op til 60 millimeter nedbør, hvilket næsten svarer til en hel måneds gennemsnitlig nedbør for juni. Det sker imidlertid samtidig med, at der også vil være sol. I Motorvejstrafikken: En dieselbil overtoges af brand lørdag eftermiddag. Bilen, der var på vej til et bryllup, holdt ind i nødsporet efter at have begyndt at ryge.

Brand & Redning Midtvest var hurtige på stedet, men branden var allerede overtændt og havde spredt sig til kabinerummet og det omkringliggende græs. Bilens passagerer efterlod bilen, da andre fra brylluppet tog over for at køre videre til festen. Indsatsleder Bjarne Gregersen fortæller, at de handlede hurtigt, og at ingen kom til skade. I fodbold: Der cirkulererHistorier om, at Kent Nielsen, cheftræner for Silkeborg IF, kunne blive assistenttræner for det danske landshold.

Landstræner Brian Riemer har nu kommenteret disse rygter i forbindelse med en testkamp mod Ukraine. Han udtaler, at han har kun rosende ord tilbage om Kent Nielsen, som han beskriver som et Superliga-koryfæ og europameser med stor respekt. Han tilføjer, at straks de har fundet en ny assistenttræner, vil de offentliggøre navnet. Han understreker dog, at han ikke kan kommentere selve rygterne.

I håndbold: CSM Bucuresti, der har tre danske lands holdspillere, Trine Østergaard, Emma Friis og Anne Mette Hansen, i sit hold, nåede ikke finalen i Champions League efter at have tabt 27-32 til franske Metz i semifinalen på Final 4-stævnet i Budapest. Trine Østergaard var den mest scorende dansker med fire mål, mens Emma Friis scorede tre





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