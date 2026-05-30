Samler af nyheder: Vingegaards mål, elpriser, brand og ishockey

En samling af uavhængige nyheder fra Danmark og udlandet, herunder Giro d'Italia, elpriser, en anklage om barnemishandling, en brand i Jylland og Carolina Hurricanes' rejse til Stanley Cup-finalen.

Jonas Vingegaard har et klart mål for Giro d'Italia: at vinde den 20. etape. Det annoncerede han før løbets start i en interview med TV MIDTVESTs reportere i Italien.

Samtidig er Midt- og Vestjylland blevet udsat for en række anmeldelser mod en 22-årig mand, der fredag eftermiddag forårsagede kaos på en gade i Skive. I forbindelse med Rally Kjellerup har deltagere og arrangører foretaget miljøindsats ved at rense et område i naturen. Kenneth Svensen, løbsleder, understregede vigtigheden af at give tilbage til naturen, når man udnytter den til sport. Deltagere, medlemmer afstyregruppen og lokalpolitiker Kristian Pihl Lorentzen (V) var involveret.

På ishockeyfronten nåede Frederik Andersen og Carolina Hurricanes til Stanley Cup-finalen efter en stærkt præsterende kamp, hvor Andersen reddede 23 af 24 skud. Dette sker kun to dage efter at hans agent, Claude Lemieux, blev fundet død i et formodet selvmord. Andersen udtrykte følelsesladet taknemmelighed over holdets støtte i en interview med TNT Sports. En anderledes historie involverer Tony Dakota, kendt fra 'Grænseløst Forelsket', som modtog en overraskende post, der kunne ændre hans liv efter en ferie i Thailand.

Vejrudviklingen viser en omskiftning fra sommerligt vær til køligere og skyet forhold med vestlig vind, der bliver let til frisk, især hårdt i Nordjylland. Elpriser, der faldt i starten af året, er nu steget: fra 61 øre per kWh i april til 75 øre i maj. Mads Brøgger, direktør for Norlys' energiforretning, peger på reduceret vind- og solenergiproduktion i Europa samt lukning af atomkraftværker i Sverige og Finland som årsager.

Malene Vestergaard Andersen blev anklaget for at gøre sin søn blind med træsprit, men Ringkøbing-Skjern Kommune fandt ingen beviser og lukkede sagen, hvilket hun var glad for. I Giro d'Italia understøttes budskabet "world needs more Jonas" fra canadere Daniella Varela og Sergio Lombana, der roste Jonas Vingegaards uselviske adfærd, da han lod sin holdkammerat Sepp Kuss vinde 19. etape. Parret er i Italien for at følge cykelløbet og heppe på den danske cyklist.

Fredag eftermiddag brød der ud brand i en gård i Højbjerg mellem Silkeborg og Viborg. Brandfolkene slap hurtigt til stede, slukkedes ilden uden personskader, men nogle høns omkom. En gavl måtte væltes for at sikre, at branden var fuldstændigt slukket





