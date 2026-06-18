Samfundsnyheder: Død, tech, politik og kultur

Denne udgave af nyhederne bærer på forskellige historier. En kendt skuespiller er død, Apple planlægger prisstigninger, Putin møder asiatiske ledere, og der er nyheder fra politik, sport, internationalt samarbejde, natur, litteratur og økonomi.

Skuespiller Daveigh Chase, der blandt andet blev kendt for at kravle ud af tv'et i 'The Ring' i 2002, er død i en alder af 35 år.

Hun er død af blodforgiftning efter et sygdomsforløb med meningitis på et hospital i Los Angeles. Ifølge manageren var hun blevet indlagt på grund af fejlernæring før sin død. Daveigh Chase startede sin skuespilkarriere som syvårig og har blandt andet lagt stemme til Lilo i filmen 'Lilo & Stitch'. Den rolle modtog hun en pris for bedste stemmeskuespil i en animeret spillefilm for.

Aktierne i techgiganten Apple er under pres, da priserne på hukommelseschips er steget kraftigt. Virksomheden planlægger nemlig at hæve priserne, fordi de hukommelseschips, som Apple bruger, er blevet dyrere. Det fortæller Apples administrerende direktør, Tim Cook, i et interview med - Vi gør vores bedste for at afbøde de store prisstigninger, der bliver sendt videre til os, og vi har forsøgt at skåne vores kunder, men situationen er uholdbar, siger han til avisen.

Han sagde ikke, hvornår priserne vil stige, eller hvilke produkter det drejer sig om. Det vides heller ikke, om prisstigningen vil gælde iPhone 18, der ventes at blive lanceret i september. Hukommelseschips er vigtige komponenter i for eksempel telefoner, men boomet inden for kunstig intelligens har presset priserne op de seneste måneder, skriver BBC. Ledere fra 11 asiatiske lande indfandt sig i aftes til et topmøde med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Kazan, der er hovedstad i republikken Tatarstan.

Det skriver Ritzau. Topmødet markerer 35 års samarbejde mellem Rusland og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Lande (Asean), der blandt andre indebærer Thailand, Vietnam, Cambodja, Laos, Malaysia og Singapore. Ifølge Rusland vil lederne til mødet "udveksle synspunkter på globale og regionale problemer" og styrke forbindelserne mellem Rusland og Asean inden for sikkerhed, handel, investeringer og humanitært samarbejde. Under Ruslands fire år lange krig i Ukraine har Putin arbejdet for at styrke de politiske og økonomiske bånd til Asien.

Greater Manchesters mangeårige borgmester, Andy Burnham, ventes at forsøge at vippe Starmer af pinden. Men i første omgang skal han vælges ind i landets parlament. To indkasserede mål i kampen mod Kroatien giver en smule bekymringen. Men glæden over det sprudlende angreb fylder mest i fodboldens hjemland.

USA's præsident, Donald Trump, bekræftede efter en middag med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, at han netop havde underskrevet aftalen. En ny samarbejdsaftale mellem politiet i grænseområder i Finland og Sverige gør det fra 1. juli muligt for betjente i de to lande at rykke ud til alarmopkald begge steder uden forudgående aftale med det andet land.

Svensk politi får dermed mulighed for at gribe ind direkte ved alvorlige hændelser i Finland og omvendt med finske betjente i Sverige, når det er nødvendigt for at forhindre en alvorlig fare for menneskers liv og helbred, skriver - Vi tror og håber, at folk vil føle sig mere trygge, siger Stefan Hector, der er vicepolitichef i Sverige. Fra finsk politi lyder det, at samarbejdet vil være en hjælpende hånd, at de fremover kan bede svenske kollegaer om hjælp, fordi der ikke er så mange betjente i den nordlige del af landet, siger Finlands rigspolitichef, Sanna Heiknheimo.

Pukkelhvalen Timmy, som først strandede i Nordtyskland, siden blev fragtet gennem de indre danske farvande til Skagerrak kun for at ende sine dage, da den strandede ved Anholt, bliver nu emne for en forestilling i Hamborg. Dorte Chabert lever på sjette år med sine donorlunger. Taknemmeligheden over et nyt liv fylder - ligesom angsten for et tilbagefald.

Ole Lund Kirkegaard, der er kendt for børnebøger som 'Gummi-Tarzan' og 'Otto er et næsehorn', blev 38 år og døde for 47 år siden. Men nu udkommer han med den nye bog 'Kalle og Kaptajn Skipper'. I hvert fald har hans datter fundet et gammelt manuskript i hans gemmer, som hun har gjort færdigt. Og det er en stor dag, fortæller Gyldendals seniorredaktør Nana Baaner Klitgaard.

Det er Gyldendal, der står bag udgivelsen. Alle 12 medlemmer af bankens renteudvalg - Federal Open Market Committee - var enige om beslutningen. Mange økonomer havde forudsagt, at renten ville blive fastholdt. Men der blive vil holdt nøje øje med Warsh og de signaler, han sender om bankens kurs i fremtiden.

Det er faktisk muligt at finde noget, der er til at betale, siger boligøkonom Mira Lie Nielsen. Her er hendes bedste råd, hvis du vil købe bolig. En amerikansk embedsmand har i et opkald med internationale medier oplæst forståelsespapiret mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN og britiske BBC





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