Salling Group opnår rekordår med vækst, opkøb og høj medarbejdertilfredshed i 2025

Salling Group oplevede et historisk år i 2025 med markant vækst i omsætningen, det største opkøb i virksomhedens historie og rekordhøj medarbejdertilfredshed. Virksomheden øgede omsætningen med 15,2% til 83,2 mia. kr. og investerede rekordmæssigt i forretningen. Med succes på det danske hjemmemarked og vækst i Polen og Tyskland er Salling Group på vej til at blive en ledende dagligvarekoncern i Skandinavien.

I det første fulde år af den nye strategiperiode blev 2025 et historisk år for Salling Group . Virksomhedens regnskab viser en markant vækst i omsætning en, hvor flere kunder både i Danmark og udlandet valgte at handle i en af de godt 2.100 butikker.

Året blev også præget af det største opkøb i Salling Groups 119-årige historie, og samtidig nåede den interne medarbejdertilfredshed rekordhøje niveauer. Salling Group øgede omsætningen med 15,2% eller 11,0 mia. kr. til 83,2 mia. kr. sammenlignet med 72,2 mia. kr. i 2024. Denne vækst blev drevet af fortsat succes på det danske hjemmemarked, en udvidet forretning i Polen og opkøbet af Rimi Baltic, som blev en del af Salling Group 1. juni 2025. EBIT nåede 3,2 mia. kr.

, hvilket svarer til en stigning fra 2,7 mia. kr. i 2024, og EBIT-marginen steg til 3,9% fra 3,7% året før. Cashflow fra driften blev 4,8 mia. kr. , op fra 4,1 mia. kr. i 2024, mens 3,0 mia. kr. blev geninvesteret i forretningen til fordel for både kunder og medarbejdere. Dette, sammen med opkøbet af Rimi Baltic, markerer det højeste investeringsniveau i virksomhedens historie.

Årets resultat blev 2,0 mia. kr. , en stigning fra 1,7 mia. kr. i 2024. Anders Hagh, administrerende direktør i Salling Group, udtalte, at virksomheden er tilfreds med fremgangen på tværs af alle markeder og med at eksekvere på de centrale elementer i Aspire ’28 for at skabe et endnu mere robust Salling Group frem mod 2028 som en ledende dagligvarekoncern i Skandinavien.

Han understregede, at der er positivt momentum på tværs af alle seks markeder, herunder en højere markedsandel i Danmark, hvor virksomheden vandt markedsandele i 11 af årets 12 måneder i 2025. Udenlandske markeder som Polen og Tyskland har også vist vækst, og Salling Group vil fortsætte med at investere i nye butikker, digitale løsninger og bæredygtighedstiltag. I 2025 blev der også opnået flere milepæle for Salling Group.

I Danmark vandt både Bilka, føtex og Netto markedsandele, mens BR leverede et rekordår både i de fysiske butikker og online. Salling stormagasiner annoncerede deres indtog i København med åbninger på Kultorvet og i Rødovre Centrum i 2026. I Polen vokser forretningen med åbningen af 20 nye butikker, og i Tyskland har Netto styrket sin regionale tilstedeværelse i det nordøstlige hjørne af landet.

En af de største succeser i 2025 var den rekordhøje medarbejdertilfredshed, som Anders Hagh er særligt stolt af. Han fremhævede, at motiverede og stolte medarbejdere er afgørende for virksomhedens succes, og at Salling Group vil fortsætte med at investere i arbejdspladsen for at skabe de bedste rammer for alle medarbejdere. Samtidig vil virksomheden fortsætte med at investere i nye løsninger, teknologi og varer til gavn for kunderne.

Salling Group har i dag over 2.100 butikker og forretninger i Danmark, Polen, Tyskland, Litauen, Letland og Estland med omkring 70.000 medarbejdere. Virksomhedens overskud investeres hvert år tilbage i forretningen eller uddeles via Salling Fondene til gavn for kunder, medarbejdere og samfundet. I 2025 donerede Salling Fondene 162 mio. kr. til kultur, sport, uddannelse og andre velgørende formål





