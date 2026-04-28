Salling Group hæver priserne trods rekordoverskud – politiker bekymret for sundhedsadgang i Vestjylland

Salling Group hæver priserne på trods af tidligere løfter om faldende forbrugsvarer, mens en politiker udtrykker bekymring for sundhedsadgang i Vestjylland. Samtidig er en kæmpe gravemaskine blevet transporteret til Hanstholm Havn, og en 15-årig dreng er blevet sigtet efter en politiafvisning. Desuden er der blevet meldt om en vådeskudsulykke, en voldsepisode i en spillehal og en trafikulykke på Rute 12.

Salling Group varsler nu højere priser på trods af tidligere løfter om faldende forbrugsvarer. Stigende olie- og transportomkostninger presser supermarkederne, selvom koncernen samtidig opnår rekordoverskud.

Dette har udløst en debat om, hvorvidt supermarkederne udnytter situationen til at øge priserne mere end nødvendigt. Samtidig er en række politikere klar til at diskutere, hvordan man kan nedbringe ventelisten til en diabetespumpe på Regionshospitalet Gødstrup. Formanden for Sundhedsråd Vestjylland, Majbritt Birkholm fra Dansk Folkeparti, udtrykker bekymring over, at vestjyder muligvis ikke har samme adgang til sundhedsydelser som borgere i andre dele af landet.

Hun understreger, at det er vigtigt at sikre lige adgang til sundhed for alle danskere, uanset hvor de bor. På Hanstholm Havn kan man i øjeblikket nyde synet af en kæmpe gravemaskine, der er den største af sin slags på dansk jord. Maskinen er blevet transporteret hele vejen fra Holland til Danmark for at udføre et specielt projekt. Den store maskine har vakt stor opmærksomhed blandt både lokale og turister, der er fascinerede af dens imponerende størrelse og teknologi.

Samtidig har en 15-årig dreng i Skive været i centrum for en dramatisk begivenhed, hvor han i stedet for at stoppe, som politiet bad ham om, valgte at stikke af. Dette førte til en række sigtelser og en beslaglagt knallert. Politiet understreger vigtigheden af at følge deres anvisninger for at undgå sådanne situationer. I sportens verden har Jakob Mølgaard Christensen, der var bestyrelsesmedlem i Ikast Håndbold, døde søndag i en vådeskudsulykke.

Klubben har udtrykt deres sorg over tabet og mindet om hans store indsats for klubben. I søndagens guldduel mellem AGF og FCM var bolden næsten ikke i spil, da der kun var 39 minutter og 28 sekunders effektiv spilletid. Dette har ført til kritik af Superligaen, hvor mange mener, at der er for mange dødbolde og urent spil.

Carsten Werge, en ekspert i fodbold, har udtalt, at det ikke var en god reklame for Superligaen, at bolden næsten ikke var i spil. Desuden har en 31-årig kvinde i Skive været anmeldt for vold efter en episode i en spillehal, hvor hun slog en medarbejder. Politiet har sigtet hende for vold, men hun nægter at have begået overfaldet.

Endelig har der været en trafikulykke på hovedvejen Rute 12 mellem Kølvrå og Karup, hvor to biler er stødt sammen efter en hård opbremsning





