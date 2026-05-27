Salget af Flying Tiger Copenhagen ventes at blive endeligt gennemført i løbet af de kommende uger

Den engelske detailinvestor Modella Capital køber sig ind i Flying Tiger Copenhagen, og salget ventes at blive endeligt gennemført i løbet af de kommende uger. Butikskæden har mere end 1100 butikker fordelt på 44 lande.

Salget af butikskæden Flying Tiger Copenhagen ventes at blive endeligt gennemført i løbet af de kommende uger. Butikskæden har mere end 1100 butikker fordelt på 44 lande.

Den svenske kapitalfond EQT købte sig ind i selskabet bag i 2013, og i 2021 overtog investeringsselskabet Treville det fulde ejerskab af kæden. Fire år senere overtog Nordea og Danske Bank så kontrollen for at nedbringe gælden og styrke selskabets finansiering. Salget til den London-baserede investor markerer næste skridt i Flying Tiger Copenhagens udvikling efter en overgangsperiode med ejerskab fra virksomhedens långivende banker, hvor forretningen blev stabiliseret og repositioneret.

Modella Capital bakker op om den eksisterende ledelse og den nuværende strategi. Jens Aarup Mikkelsen, der er butikskædens administrerende direktør, bringer de engelske investorer ekspertise med sig. - Jeg glæder mig derfor meget til det nye samarbejde, hvor vi bygger videre på den kreativitet og energi, som har gjort Flying Tiger Copenhagen til noget særligt i et konkurrencepræget detailmarked igennem mere end 30 år.

Kædens rødder kan spores tilbage til 1988, hvor Lennart Lajboschitz åbnede sin første butik under navnet Zebra. Syv år senere åbnede den første Tiger-butik på Gothersgade i København i 1995, hvor alt kostede ti kroner. Konceptet er siden blevet udbredt til 44 lande. Handlen ventes at blive endeligt gennemført i løbet af de kommende uger, når den har fået de rette godkendelser





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Flying Tiger Copenhagen Modella Capital Salget Detailinvestor Økonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Teknik og Economiske NyhederTeknologisk solvent som brugervenlige tekstautomateret udfører journalisterne breve-duell med hinanden, Kristian Maschmann optræder på Copenhagen Ja, aften *)&ede gode søger kunsten til at formode, ()

Read more »

Björn Lomborg: Klimapolitikken er ¥ndedogmtBjörn Lomborg, politikolog og direktør for tånketanken Copenhagen Consensus Center, taler om klimapolitikken og og kollaborer haft med Scott Bessent, USAs finansminister, dine oplysninger i bag地下.

Read more »

Vingegaard med overraskende melding: Kan blive hans styrkeIfølge Jonas Vingegaard kan der være en helt bestemt fordel i, at han har kørt Giro d'Italia i år, inden han skal køre Tour de France.

Read more »

Sådan gik det: Ibi-Pippi tog til lægen for at blive screenet mod livmoderhalskræftIbi-Pippi valgte bevidst at spilde læges tid på en screening, hun vidste ikke kunne gennemføres.

Read more »