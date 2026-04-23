Søvnproblemer, politisk uro og sportslige skuffelser – et overblik over dagens nyheder

En samling af dagens vigtigste nyheder fra Danmark og udlandet, der dækker alt fra sundhed og politik til sport og underholdning.

Danskernes nattesøvn er under pres, og hver sjette oplever alvorlige søvnproblemer ifølge nye tal fra Den Nationale Sundhedsprofil, oplyst af Statens Institut for Folkesundhed. Samtidig er der politisk uro i Storbritannien, hvor premierminister Keir Starmer møder kritik for udnævnelsen af Peter Mandelson som ambassadør i USA, hvilket skaber vaklen i hans position.

I sportens verden var der skuffelse for Mattias Skjelmose, der måtte nøjes med en femteplads i cykelløbet La Flèche Wallonne, vundet af den franske sensation Paul Seixas, efter en dårlig placering af hans hold i finalen. OB's Jann-Fiete Arp udtrykte frustration over at blive udskiftet i nederlaget mod FCK, men cheftræner Alexander Zorniger mener ikke, han havde grund til at være utilfreds.

Derudover er der spørgsmål om krigens udvikling i Iran og mulighederne for en atomaftale, som TV 2-korrespondent Rasmus Tantholdt giver sit bud på. Flere og flere danskere har svært ved at acceptere et 'nej tak' til alkohol, viser en undersøgelse fra Alkohol & Samfund. Tidligere var kokken Umut Sakarya-Havshøj en af dem, der pressede andre til at drikke, men han har nu ændret syn på den danske drikkekultur.

En dramatisk hændelse fandt sted i Rusland, hvor et sikkerhedsnet faldt ned under en cirkusforestilling, og en tiger undslap ud blandt publikum. Heldigvis kom ingen til skade, og tigerne blev hurtigt indfanget. På den mere excentriske side overraskede Carl-Emil Top på den røde løber ved at ankomme i brudekjole uden at sige et ord. Der er også stor interesse for surstrømming på sociale medier, hvor smagen og lugten af den fermenterede sild fremkalder stærke reaktioner.

Værterne på 'Go' morgen Danmark' og kemiker Lisbeth Ankersen har selv prøvet at smage den kontroversielle ret. Et Lego-sæt er blevet sendt op til kanten af rummet og sikkert returneret til jorden. I fodboldverdenen diskuteres guldkampen i Superligaen efter FC Midtjyllands sejr over AGF, som bringer dem tættere på førstepladsen. Glen Riddersholm tror på FC Midtjylland, mens Dan Hammer forventer, at AGF vinder mesterskabet.

En chokerende oplevelse for et ægtepar i 60'erne, der filmede en gruppe ulve, der fulgte dem tilbage til deres gårdsplads. De har tidligere modtaget trusler og chikane i forbindelse med ulvevideoer og optræder derfor anonymt. Endelig er der fortsat politisk usikkerhed i Danmark, hvor der er gået 28 dage siden valget, og der stadig ikke er dannet en ny regering.

Lars Løkke Rasmussen (M) opfordrer Mette Frederiksen (S) til at tage stilling til, hvilken side af hegnet hun vil stå på. Cykelrytter Asbjørn Hellemose kæmper med stress, hvilket har påvirket hans sæsonstart, og Rikke Chili og Daniel har ændret deres udseende så mange gange, at de ikke længere kan huske det præcise antal





