Søvnlignende hjernebølger forklarer koncentrationsproblemer hos ADHD-ramte

Ny forskning viser, at hjernen hos personer med ADHD går i en søvnlignende tilstand under opgaver, hvilket fører til langsommere reaktionstid og fejl.

En ny undersøgelse fra Journal of Neuroscience kaster lys over, hvorfor personer med Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder ( ADHD ) ofte oplever koncentrationsbesvær og langsommere reaktionstid. Forskerne bag studiet, der involverede 32 voksne med ADHD og 31 uden, målte hjerneaktiviteten under en koncentrationstest.

Resultaterne viste, at deltagere med ADHD havde flere episoder med langsomme hjernebølger, som normalt kun ses under dyb søvn. Disse såkaldte søvnlignende bølger opstod, mens de var vågne, og korrelerede med hyppigere fejl i testen. Ifølge ph.d.-studerende Mie Gunni Kolmos fra Københavns Universitet, som har vurderet studiet for Videnskab.dk, bekræfter resultaterne, at ADHD-hjernen fungerer anderledes end en neurotypisk hjerne.

Hun forklarer, at de langsomme hjernebølger kan ses som en slags mental træthed, hvor hjernen tager en pause, ligesom når man har brug for at hvile efter lang tids fysisk aktivitet. Studiet viser en statistisk sammenhæng mellem disse bølger og fejl i opgaven, men Mie Gunni Kolmos påpeger, at der kan være underliggende faktorer som dårlig søvnkvalitet, som også spiller ind. Forskerne bag studiet, ledet af Pinggal og kolleger, brugte topografiske kort til at visualisere hjerneaktiviteten.

Kortene viste, at den søvnlignende aktivitet var mere udtalt hos personer med ADHD, især i frontale og parietale områder. Dette kan forklare, hvorfor de har sværere ved at opretholde opmærksomhed over tid. Selvom resultaterne er spændende, understreger Mie Gunni Kolmos, at det endnu ikke er klart, om de langsomme bølger er en direkte årsag til koncentrationsproblemerne, eller om de er et symptom på noget andet. Studiet åbner op for nye behandlingsmuligheder, herunder søvnterapi.

Da søvnlignende bølger opstår i vågen tilstand, kan forbedring af søvnkvaliteten måske reducere disse episoder. Mie Gunni Kolmos bemærker, at søvn kan være en mulig strategi for at håndtere nogle af de kognitive udfordringer ved ADHD. Dog kræves der mere forskning for at bekræfte denne sammenhæng og for at udvikle specifikke interventioner. Undersøgelsen bidrager til en dybere forståelse af de neurale mekanismer bag ADHD, som rammer omkring 3-5 % af befolkningen.

Resultaterne er publiceret i det anerkendte tidsskrift Journal of Neuroscience under titlen 'Sleep-Like Slow Waves during Wakefulness Mediate Attention and Vigilance Difficulties in Adult Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder'. Forskerne håber, at resultaterne kan føre til mere målrettede behandlinger, der adresserer de specifikke hjerneforskelle hos personer med ADHD





