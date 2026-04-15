Søstre kræver millionerstatning fra far efter mareridt i Somalia

To unge kvinder har ved Retten i Aarhus fremlagt krav om knap 250.000 kroner i erstatning hver fra deres far, der er tiltalt for at have taget dem med til Somalia med henblik på genopdragelse, hvilket angiveligt udviklede sig til et flerårigt ophold præget af vold og trusler.

En usædvanlig og dybt tragisk sag udspiller sig for tiden ved Retten i Aarhus, hvor to unge kvinder, nu henholdsvis 16 og 18 år gamle, har fremsat et markant erstatningskrav mod deres egen far. Kravet lyder på knap 250.000 kroner til hver af kvinderne, som en kompensation for et flere år langt ophold i Somalia , der ifølge deres forklaringer var præget af vold, trusler og psykisk mishandling. Sagen, der er nået til sin anden retsdag, tegner et billede af et familiært drama, der har haft potentielt livsvarige konsekvenser for de unge kvinder.

Den 57-årige far står tiltalt for i 2022 at have transporteret sine tre døtre til Somalia med det formål at genopdrage dem. Anklagemyndigheden hævder, at den tilsyneladende familieferie hurtigt udviklede sig til et mareridt. De to ældste døtre har i retten detaljeret beskrevet, hvordan de blev holdt isoleret i et hus i den somaliske by Garowe, uden kontakt til omverdenen. Deres hverdag beskrives som en uophørlig strøm af streng undervisning og gentagne overgreb, der involverede både fysisk og psykisk mishandling. De to søstre, der nu er vendt tilbage til Danmark efter hjælp fra myndighederne i februar 2026, fortalte om et ophold, der strakte sig over en betydelig periode, og hvor de oplevede en gradvis nedbrydning af deres frihed og trivsel.

De forklarede, at den oprindelige intention om genopdragelse hurtigt mistede sin uskyld og i stedet blev til et fængsel, hvor kontrol og straf dominerede hverdagen. Den fysiske afstraffelse, kombineret med den konstante trussel om yderligere repressalier, skabte en atmosfære af frygt og magtesløshed.

På den anden side af sagen står den tiltalte far, der pure afviser anklagerne. Han fastholder, at døtrene havde det godt under opholdet i Somalia, og at der ikke fandt nogen form for vold sted. Ifølge ham var opholdet udelukkende motiveret af et ønske om at give døtrene en kulturel og religiøs ballast, og at de ikke blev udsat for noget, der kunne betegnes som mishandling. Han argumenterer for, at deres forklaringer er farvet af en misforståelse af situationen og måske et ønske om at opnå erstatning.

Denne uenighed mellem anklagemyndighedens påstande og den tiltaltes forsvar udgør kernen i den juridiske proces, der nu skal afgøres.

Sagens yngste datter, der i dag er 11 år gammel, befinder sig stadig i Somalia. Ifølge oplysninger i sagen har hun ikke oplevet samme grad af direkte fysisk vold som sine ældre søstre, men hun har angiveligt været vidne til de overgreb, hendes søstre blev udsat for. Hendes situation komplicerer sagen yderligere og rejser spørgsmål om hendes fremtidige trivsel og muligheden for en lignende retfærdighed. Retten forventes at afsige dom senere i april, hvor både skyldsspørgsmålet og de omstridte erstatningskrav vil blive afgjort.

Dommen vil ikke kun have betydning for de involverede familiemedlemmer, men også potentielt sætte nye præcedenser for sager om opdragelsesrejser, der går galt, og de juridiske konsekvenser for forældre, der overskrider grænserne for, hvad der er acceptabelt i opdragelsesmæssige sammenhænge.

Hele sagen er et stærkt vidnesbyrd om, hvordan familiære intentioner kan ende i ufattelige tragedier, og hvordan retssystemet spiller en afgørende rolle i at forsøge at skabe retfærdighed og beskyttelse for de mest sårbare. Konsekvenserne af opholdet i Somalia vil sandsynligvis følge de to unge kvinder resten af livet, og erstatningskravet er et forsøg på at anerkende og delvist kompensere for den lidelse, de har gennemgået.





Erstatning Somalia Genopdragelse Vold Retsag

